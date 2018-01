vor 8 Stunden dpa Lausanne Nord- und Südkorea laufen bei olympischen Winterspielen gemeinsam ein

Nordkorea wird endgültig an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang teilnehmen. Nach einem Treffen von Vertretern aus Nord- und Südkorea mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) teilte dies der IOC-Chef Thomas Bach am Samstag in Lausanne mit.