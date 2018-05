Fußball Nach dem kapitalen Bock von Madrid: Sven Ulreich und das Leiden der Nummer 26

Beim 2:2 des FC Bayern bei Real Madrid, mit dem die Münchner im Halbfinale der Champions League ausgeschieden sind, hat sich Torhüter Sven Ulreich einen unglaublichen Fehler geleistet. Er hat auch jetzt noch immer keine Erklärung dafür

Aus. Das Spiel ist aus. Die Bayern hätten gewinnen müssen im Bernabéu-Stadion, um das Champions-League-Finale zu erreichen, sie waren verdammt nahe dran, aber am Ende steht es 2:2. Nur 2:2, und während die Fans von Real Madrid mit ohrenbetäubendem Jubel ihre Helden feiern, die über den Rasen hüpfen wie Knirpse beim Kindergeburtstag, sitzt die Nummer 26 der Münchner regungslos auf dem Boden.

Die Nummer 26 ist Sven Ulreich, der Torhüter. Etwa 25 Meter vom Tor entfernt hat er sich niedergelassen, die gesamte Spielhälfte gehört ihm, weil die Real-Spieler in der anderen feiern, da wo auch alle Münchner Akteure sich dem fRust anheimgeben, stehend, sitzend, liegend. Es sieht aus, als meide jeder den Kontakt mit der Nummer 26.

Und Sven Ulreich fühlt sich in diesen drei, vielleicht vier Minuten, die ihm wie eine Ewigkeit vorkommen, auch wie ein Aussätziger. Was sonst sollte ihm durch den Kopf gehen? Er, niemand anders, er allein hat es zu verantworten, dass es nichts wurde mit dem Sieg, dass es nichts wurde mit dem Einzug ins Endspiel der Königsklasse.

Keiner wird ihm später einen Vorwurf machen, alle werden anderes sagen und den Mann trösten und trotzig loben, aber Ulreich fühlt sich leer, schuldig, schlecht. Es ist aus der beruflichen Sicht des Fotografen ein ausdrucksstarkes, geradezu einzigartiges Motiv, aus der Sicht des Zuschauers, egal wem seine Emotionen gehören, ist es ein Bild des Jammers. Und der Protagonist, die Nummer 26, Sven Ulreich, der da im Nirgendwo sitzt, empfindet nur eins: Katastrophe.

Das ist geschehen: Exakt 22 Sekunden nach Wiederanpfiff spielt Corentin Tolisso einen schlampigen Rückpass, es sieht aus, als wolle Ulreich den Ball mit den Händen aufnehmen, was er nicht darf, und im Bemühen, einen indirekten Freistoß für die Madrilenen zu vermeiden, macht der Bayern-Keeper alles verkehrt. Er hätte den Ball wegschlagen können, er hätte sich doch draufwerfen und den Pfiff gegen sich in Kauf nehmen können, aber Ulreich rutscht an der Kugel vorbei und Benzema kickt sie locker zum 2:1 für Real ins Tor. Es hat etwas von Kreisklasse, und das in einem Champions-League-Halbfinale.

"Ich kann es mir nicht erklären", schreibt Sven Ulreich am Tag darauf auf Instagram, "Worte können nicht beschreiben, wie enttäuscht ich über das Ausscheiden in der CL bin." So und nicht anders ist es. Worte versagen hier, es bleiben die Bilder vom Patzer und von der Trauer nach dem Spiel. Die Nummer 26 wird sie wohl nicht mehr loswerden.