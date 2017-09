vor 14 Stunden dpa Sport NBA-Jungstar Schröder hat in USA Ärger mit der Polizei

Der deutsche Basketballprofi Dennis Schröder vom NBA-Club Atlanta Hawks hat in den USA Ärger mit der Polizei. Er sei am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) festgenommen worden, nachdem er in einer Bar in der Stadt Brookhaven in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen sei, bestätigte ein Polizeisprecher der dpa.