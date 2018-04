Muss man sich beim Torjubel so aufblasen? - fragt unser Sportredakteur Dirk Salzmann in einem offenen Brief an Cristiano Ronaldo

Der Star von Real Madrid entscheidet die Partie gegen Turin mit einem Elfmeter und feiert, als ob er das Tor des Jahres erzielt hätte.

Lieber Cristiano Ronaldo,

diese Zeilen sollten eigentlich mit Glückwünschen zum Halbfinal-Einzug mit Real Madrid beginnen. Stattdessen gibt es heute eine Standpauke, einen Anpfiff, ach was, einen Anschiss. Da schießen sie im Hinspiel in Turin ein Tor per Fallrückzieher, ein Kunstwerk, vor dem sich sogar die Italiener verneigten. 3:0 gewannen Sie mit Ihren Teamkollegen schließlich bei Juventus, womit der Vergleich eigentlich bereits vor dem Rückspiel entschieden war.

Und dann? Drehen die Italiener noch einmal so richtig auf, führen bis in die Nachspielzeit der 90 Minuten 3:0, Verlängerung, Elfmeterschießen, eine Sensation – alles schien möglich. Bis das geschah, wofür dieser ominöse Fußballgott eines hinter die Löffel bekommen sollte. Elfmeter (war keiner!), mal wieder Bonus für Real Madrid (ja, den gibt es! Sonst wären statt der königlichen Abseitstorexperten vergangene Saison übrigens die Bayern ins Halbfinale eingezogen).

Und was machen Sie? Wundern sich über die Pfiffe des Publikums. Mehr noch: Verwandeln dieses Geschenk, was wir Ihnen gar nicht zum Vorwurf machen. Aber muss man sich dann beim Torjubel so aufblasen? Muss man das Trikot ausziehen und wegwerfen? Um zu zeigen, wieviele Muskeln man hat? Haben Sie das nötig? Es ist doch so: Sie haben gegen einen tollen Gegner den Sieg durch einen geschenkten Elfmeter gesichert, nach einem schwachen Spiel ihres Teams. Da kann man sich auch anders benehmen.

Diese Chance haben Sie genauso verpasst wie 2014 im Finale der Königsklasse gegen Atlético Madrid, als Sie beim Stand von 3:1 in der 120. Minute einen Elfmeter zum verwandelten und danach ebenso jubelten, als hätten sie gerade alle elf gegnerischen Spieler plus Trainer und Platzwart umdribbelt.

Cristiano Ronaldo, Sie werden als einer der größten Spieler der Geschichte dieses Sports in Erinnerung bleiben. Als großes Vorbild leider nicht.

Grüße, Ihr Dirk Salzmann

Die Szene im Video können Sie hier nachschauen: www.youtube.com/user/SkySportHD