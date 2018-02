Pyeongchang Mit guter Laune zu erfolgreichen Spielen: Steffi Böhler hat schon Routine

Langläuferin Steffi Böhler ist vor dem olympischen Auftakt am Samstag sehr entspannt. Die wichtigen Wettbewerbe der 36-Jährigen kommen erst später

Steffi Böhler hat allerbeste Laune. Immer wieder lacht sie, dann schlägt sie ihrer Kollegin Katharina Hennig leicht auf die Schulter. Die war gerade gefragt worden, ob sie bei den Olympischen Spielen schon eine besondere Bekanntschaft gemacht habe. Böhler lacht laut auf, dann die Aufforderung mit einem Klaps. Als ihre Teamkollegin zögert, klärt eben die Langläuferin des SC Ibach selbst auf. Prinz Hubertus zu Hohenlohe habe sie angesprochen, ein „etwas älterer Herr“, der sich erinnerte, schon vor einem Jahr mit ihr gesprochen zu haben. Hennig wusste nicht mehr wirklich viel von einem Gespräch mit dem Skirennläufer aus Mexiko. Eine einseitige Bekanntschaft also. Aber ein Grund für Heiterkeit.

Am Samstag (8.15 Uhr deutscher Zeit)/ZDF haben die Langläuferinnen mit dem Skiathlon über zwei mal 7,5 Kilometer ihren ersten Wettkampf. Am Donnerstagabend wirken sie erstaunlich gelassen. Vor allem Steffi Böhler. Die 36-Jährige erlebt ihre vierten Olympischen Spiele. Irgendwann aber muss auch die routinierte Athletin zugeben, dass Olympische Spiele doch etwas Besonderes seien. „Mit nichts zu vergleichen“, sagt sie. Alles größer und spannender als im Weltcup oder bei Weltmeisterschaften. Und alles in einem fremden Land, das die Langläuferinnen bisher begeistert. Alles sei perfekt organisiert. Nur das Badezimmer, so Böhler, das sei etwas spartanisch. „Die Tür zur Toilette ist eigentlich keine Türe. Mit Privatsphäre ist da nichts, aber wir kennen uns ja gut“, sagt die Ibacherin. Da ist sie wieder, die Lockerheit. Dabei ist der erste Wettkampf am Samstag ein wichtiger. Einen Platz unter den besten 15 erhofft sich Böhler. Noch wichtiger ist es ihr aber, gut in die Spiele zu finden. Den ersten Wettbewerb nutzt sie gerne, um sich in den richtigen Rhythmus zu bringen. Für die weiteren Aufgaben. Zum Beispiel für die Staffel, die eine Woche später ausgetragen wird. Dieser Wettbewerb ist der große Hoffnungsträger im deutschen Team für eine Medaille. So wie vor vier Jahren, als Böhler mit ihren Teamkolleginnen Bronze holte. Gelingt das wieder, es wäre ein traumhafter Abschied von den Olympischen Spielen für die 36-Jährige. Für eine Sportlerin, die so hart gekämpft hat. Die sich vom Schilddrüsenkrebs nicht besiegen ließ und die jetzt wieder an der Spitze mitkämpft. Eine bemerkenswerte Leistung.

Mit ihren 36 Jahren ist Böhler die erfahrenste im Team. Manche sehen in ihr die Teammutter. Sie selbst sagt: „Jeden Tag hat eine andere die Mutterrolle. Weil irgendwann jeder etwas besser weiß.“ Klar ist: Die Aufgaben in Südkorea werden gewaltig. Die Strecke ist fordernd, der Wind kann gewaltig blasen und der Schnee ist schwer zu fahren. Er liegt schon lange. Katharina Hennig sagt: „Er wirkt fast etwas überpräpariert.“ Und Böhler meint: „Es fühlt sich fast wie auf Styropor an. Alles knirscht.“ In den vergangenen Tagen waren zudem die sehr kalten Temperaturen ein Problem. „Man hatte echt das Gefühl, dass einem das Gesicht einfriert“, sagt Böhler. Mittlerweile allerdings ist es deutlich milder geworden. Auch für Samstag sind erträgliche Temperaturen vorausgesagt.

Die deutschen Langläuferinnen machen aber ohnehin nicht den Eindruck, als ob sie irgendwas beunruhigen würde. Die Laune ist gut, die Leistungen wurden zuletzt immer besser. Und Olympia ist ohnehin ein Riesenerlebnis. Für die Routiniers wie Steffi Böhler ebenso wie für die Neulinge wie Katharina Hennig.