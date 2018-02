Pyeongchang Mit Verbeugung und Gymnastik im Flieger: Marco Scheinhof reist zu Olympia nach Südkorea

Unser Redakteur vor Ort hat auf seiner Reise nach Pyeongchang erste Erfahrungen mit der koreanischen Lebensweise gemacht

24 Stunden. 24 Stunden nach Beginn der Reise ist sie auch schon zu Ende. Im sogenannten Mediendorf der Olympischen Spiele in Gangneung. In einem Hochhausviertel, das problemlos so auch in Berlin-Marzahn stehen könnte. Schmucklose Gebäude, dazwischen provisorische Zeltbauten, die als Kantinen auf Zeit dienen. Willkommen in Südkorea bei den Olympischen Spielen.

24 Stunden Reise können zäh sein. Aber auch interessant. Wenn etwa im Flugzeug ein südkoreanischer Student neben einem sitzt. Der 20-Jährige kehrt von seiner ersten Europareise nach Hause zurück. Neun Tage war er unterwegs. Neun typische Tage für asiatische Touristen. Das Programm vollgepackt. Von Rothenburg ob der Tauber über Wien nach Budapest, Prag, Bulgarien und Slowenien. Entspanntes Reisen sieht anders aus. Gefallen aber hat es dem jungen Südkoreaner. In einer großen Gruppe war er unterwegs, mit Landsleuten, die allerdings allesamt deutlich älter als er selbst waren. Egal, gefallen hat ihm Europa trotzdem. Nun geht es zurück zum Studium, er wohnt in der Provinz Pyeongchang. Also dort, wo in den Bergen ein Großteil der Olympischen Wettkämpfe stattfindet. Hingehen aber wird er nicht. „Ich habe kein Ticket bekommen“, sagt er.

Er ist so nett und freundlich wie alle anderen Südkoreaner, die am Tag eins der Olympischen Reise einem begegnen. Angefangen am Flughafen, der mit allerlei Werbung für die Spiele geschmückt ist. Die Kontrolleurin im Schnellzug von Seoul nach Pyeongchang verneigt sich dann jedes Mal höflich, wenn sie ein Abteil betritt oder verlässt. Da fällt es viel leichter, ihr auch mit einem Lächeln das gültige Ticket zu zeigen.

Im Flugzeug haben die Südkoreaner zudem ihre Liebe für gemeinsame Aktivitäten gezeigt. Als nach einer anstrengenden Nacht am Morgen auf den Bildschirmen Übungen zur Entspannung gezeigt werden, machen alle Koreaner mit. Sie strecken ihre Arme und Beine, es ist ein lustiges Bild. Die Touristen dagegen verharren bewegungslos in ihren Sitzen.

Nur mit der Verständigung klappt es an den ersten Tagen dieser Reise nicht immer. Nicht jeder der freiwilligen Olympia-Helfer in den bunten Kleidern spricht und versteht englisch. Macht aber nichts. Ein Lächeln, eine entschuldigende Geste – alles kein Problem. Geht man halt zum nächsten weiter. Irgendeiner versteht einen immer – und hat den richtigen Tipp auf Lager, um nach der langen Anreise endlich das Zimmer zu finden.