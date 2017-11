Fußball Mit Frau Nitro auf der Brust

Der SV Oberwürzbach will für einen Pornostar Werbung auf dem Trikot machen. Der Fußball-Verband verbietet das aber.

Als der der damalige Bundesligist FC Homburg 1987 den Kondom-Hersteller London als Sponsor auf der Brust tragen wollte, bekam er vom Deutschen Fußball-Bund gewaltig eins übergezogen, um auch sprachlich beim Thema zu bleiben. Der Schriftzug musste mit einem schwarzen Balken überdeckt werden, erst das Landgericht Frankfurt am Main stoppte die Zensur, da es weder Sitte noch Moral gefährdet sah.

Warum wir heute an diese Anekdoten aus der Bundesliga-Historie erinnern, an längst vergangene Zeiten? Nun, wir sind wieder beim Trikotthema, wieder hat es mit Sex zu tun und wieder sind wir im Saarland. Diesmal sorgt der SV Oberwürzbach für Schlagzeilen. Der Club spielt in der untersten Amateurliga, also dort, wo der Einsatz meist höher als die Spielkunst ist. Egal, auch solche Clubs brauchen und wollen Aufmerksamkeit, also Geld. Beides erhält der Verein reichlich, seitdem er für eine gewisse Lena Nitro auf den Trikots werben will. Frau Nitro ist ein Pornostar, Titel ihrer filmischen Werke könnten wir an dieser Stelle aufzählen, machen wir aber nicht. Wie das Trikot aussehen sollte? Nun, die Männerbrüste sollten keineswegs weibliche Pendants zeigen, sondern lediglich den Schriftzug der Dame samt dazugehöriger Web-Adresse. Die geplante Aktion erregte dennoch einige, vor allem mal wieder die Herren vom Saarländischen Fußballverband. Daher darf der SV Oberwürzbach eben bis auf Weiteres nicht die betuchte Brust für die Nitro hergeben. Die Begründung? Ethik und Moral seien gefährdet. Natürlich! Ethik und Moral, das sind schließlich Kernkompetenzen eines jeden Fußball-Funktionärs!

In diesem Sinne: schönen Start ins Wochenende.