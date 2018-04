Fußball Mia san Meister (mal wieder)

FC Bayern macht in Augsburg den Titel perfekt. Münchner feiern den erneuten Triumph bescheiden. Konzentration gilt dem Champions-League-Rückspiel gegen Sevilla am Mittwochabend

Polonaise mit Pappschale, Schampus in der Kabine und ein feines Meisteressen im Mannschaftskreis. Stimmungsvoll feierte der FC Bayern mit einer Party light den nächsten Titel, Jupp Heynckes kämpfte nach seiner letzten Meisterschaft mit den Tränen. „Es ist etwas ganz Großartiges. Als Spieler war es für mich das Highlight meiner Karriere“, schwärmte der gerührte Tripletrainer, der sich liebend gerne mit einem Triumph wie 2013 vom FC Bayern verabschieden würde. „Das Karussell dreht sich ja noch weiter, wir wollen ja, wenn es geht, noch etwas mitnehmen dieses Jahr“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge mit Blick auf Champions League und DFB-Pokal. Auf der Genussliste des Vorstandschefs standen nach dem 28. nationalen Championat „das eine oder andere Glas Rotwein“ und eine Meisterzigarre. Fein gestylt mit Krawatten und Fliegen ließen die Stars den sechsten Bundesliga-Titel am Stück in einem Nobelrestaurant ausklingen. „Meine erste Meisterschaft war schon emotionaler, aber dieses ganze Emotionale heben wir uns ja vielleicht dieses Jahr noch auf“, sagte Kapitän Thomas Müller nach dem 4:1 beim FC Augsburg. „Der Hunger ist sehr groß.“ Der Fokus wurde schnell auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Sevilla gelenkt.

Während der Meistergesänge spritzte Müller mit Champagner in der Kabine herum, doch vor der Königsklassen-Aufgabe übertrieben es die Triplejäger nicht. „Wir haben gerade in der Kabine mit Bier angestoßen und jetzt konzentriert sich die Mannschaft schon wieder auf den Mittwoch. Wir wollen unbedingt ins Halbfinale“, sagte Rummenigge nach dem 2:1 im Hinspiel. Das Finale am 26. Mai in Kiew lockt, das Pokal-Endspiel am 19. Mai in Berlin ist ein weiteres Ziel.

Der mit „Jupp, Jupp, Jupp“-Sprechchören gefeierte Heynckes war besonders bewegt, als er die Titelheroen Franck Ribéry und Arjen Robben zu den Fans geleitete. „Das war auch eine besondere Anerkennung meinerseits. Das sind zwei Spieler, die neun, zehn Jahre im Club sind. Wo gibt es das heute noch?“, so der 72-Jährige. (dpa)

Häufigste Meister...

...in der Bundesliga (seit 1964):

Bayern München 27

Borussia Dortmund 5

Borussia Mönchengladbach 5

Werder Bremen 4

Hamburger SV 3

VfB Stuttgart 3

1. FC Köln , K’lautern 2

1. FC Nürnberg, Braunschweig, 1860 München, VfL Wolfsburg je 1

... in der DDR (1950-1991):

BFC Dynamo 10

Dynamo Dresden 8

Vorwärts Berlin 6

1 – In der Bundesliga-Rangliste der ältesten Meistertrainer ist Jupp Heynckes mit 72 Jahren und 333 Tagen die klare Nummer eins – und überholte sich nach seiner letzten Meisterschaft 2013 selbst.

3 – Meisterschaft Nummer 28 am 29. Spieltag war für die Münchner die drittschnellste der Geschichte. Der früheste Titelgewinn gelang 2013/14 am 27. Spieltag ; in der Saison 2012/13 war der Titel am 28. Spieltag perfekt.

5 – Selbst das gibt’s beim FC Bayern: Meister-Debütanten. James Rodríguez, Niklas Süle, Sebastian Rudy, Corentin Tolisso und Christian Früchtl erlebten mit der verhaltenen Titelparty eine Premiere.

8 – Mit seiner achten Meisterschaft mit dem FC Bayern hat Franck Ribéry in der Bundesliga-Bestenliste mit den früheren Münchner Stars Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger gleichgezogen

9 – Neun Bayern waren bei allen sechs Meisterschaften seit 2013 dabei: Manuel Neuer, Tom Starke, Jérôme Boateng, David Alaba, Rafinha, Javi Martínez, Franck Ribéry, Arjen Robben und Thomas Müller.