vor 17 Stunden dpa Bremen Mainz vergibt Chance im Abstiegskampf - Nur 0:0 gegen Gladbach

Der 1. FSV Mainz 05 kann auch im fünften Spiel in Serie in der Fußball-Bundesliga nicht gewinnen. Gegen Borussia Mönchengladbach reichte es am Ostersonntag nur zu einem 0:0. Kurz zuvor besiegte der SV Werder Bremen die Eintracht aus Frankfurt mit 2:1.