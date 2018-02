Olympia Lindsey Vonns erste Show

US-Amerikanerin gibt sich in Pyeongchang die Ehre. Die amerikanische Skirennläuferin will noch mal Gold bei den Spielen in Südkorea.

Große Bühne für den ersten großen Auftritt bei diesen Olympischen Spielen. Im Pressekonferenzraum Pyeongchang, der in seinen Dimensionen und seiner Gestaltung an einen riesigen Kinosaal erinnert, schreitet einer der Superstars auf die Bühne. Um kurz nach halb vier Ortszeit am Nachmittag eröffnet Skirennfahrerin Lindsey Vonn ihre Show. Es wird unterhaltsam.

Während Vonn Platz nimmt, wartet Lucy geduldig am Rand. Die kleine Hündin ist mit nach Südkorea gekommen, trotz der langen und anstrengenden Reise. Sie ist für Vonn einfach zu wichtig geworden, um sie alleine zu Hause zu lassen. „Seit ich geschieden bin, bin ich oft einsam. Ich bin sehr froh, dass ich sie habe“, sagt Vonn. Wie zum Beweis nimmt sie Lucy nach der Presskonferenz auf den Arm und küsst sie leicht auf den Mund.

Vonn ist inzwischen 33, sie steht vor ihren letzten Olympischen Spielen. Ihr ist das bewusst, sie betont es immer wieder. Vor allem die Bedeutung dieser Tage von Südkorea. Alles hat sie in dieser Saison den Spielen untergeordnet. Ein schlechter Saisonstart – egal. Rückschläge – vergessen. Nun zählt es. Und nun ist die US-Amerikanerin vorbereitet. „Ich bin topfit und voller Selbstvertrauen“, sagt sie.

Die Pressekonferenz wird zu einer Show, wie sie nur wenige hinbekommen. Vonn kann sich inszenieren, antwortet ehrlich und offen. Und sie lässt Gefühle zu. Vor allem, als das Gespräch auf ihren Großvater kommt. Don Kildow ist im vergangenen November mit 88 Jahren verstorben. „Er fehlt mir so sehr“, sagt Vonn. Ihre Stimme wird brüchig. Sie kämpft mit den Tränen – und verliert den Kampf. Ihr kullern die Tränen über das Gesicht. „Ich hätte es so gerne gehabt, dass er hier bei mir ist“, sagt sie. Ihr Opa hatte im Koreakrieg gekämpft, das macht die Spiele von Pyeongchang für Vonn noch spezieller. „Ich will hier unbedingt Gold holen. Auch für meinen Opa. Ich weiß, dass er mir zuschaut“, sagt sie.

Nach dem Aufwachen am Morgen und vor dem Einschlafen am Abend denkt sie nur noch an Olympia. An die für sie hoffentlich magischen Momente von Pyeongchang. 2014 hatte sie Sotschi verpasst wegen einer Verletzung. Nun will sie noch einmal ihr ganzes Können zeigen. Im Super G, in der Abfahrt und in der Kombination wird sie starten. Mehr lässt das schon häufig verletzte Knie nicht zu. Riesenslalom wäre sie gerne noch gefahren. Die Vernunft aber zwingt sie zu einer Absage.

Vonn ist in diesem Jahr sehr früh zu den Spielen angereist. Ihr erster Wettkampf ist erst in einer Woche der Super-G. Sie wollte aber unbedingt bei der Eröffnungsfeier gestern Abend Ortszeit dabei sein. Ihre letzten Spiele noch einmal intensiv erleben.

Die frühe Anreise brachte einem deutschen Eishockeyspieler ein besonderes Erlebnis. Saß Yannic Seidenberg doch plötzlich neben Vonn im Flieger. Der deutsche Verteidiger hatte im überfüllten Flugzeug ein Upgrade in die Business Class bekommen. „Ich kenne auch Felix Neureuther sehr gut, der hat ihr geschrieben, wer ich bin“, erzählt Seidenberg nach dem ersten Training des deutschen Eishockeyteams. Und: „Wir haben schon ein bisschen Gesprächsstoff gehabt.“ Kein Wunder: Vonn hat viel zu erzählen. – und tut das gerne. Am Ende sagt sie noch über ihren Olympiasieg von Vancouver: „Ich war 2010 eine gesündere Sportlerin, aber jetzt bin ich eine stärkere Sportlerin.“ Das nennt man Selbstvertrauen – und, ja, es ist eine Kampfansage.

Zur Person

Lindsey Vonn kam am 18. Oktober 1984 als Lindsey Kildow in Saint Paul, US-Bundesstaat Minnesota, zur Welt. Sie ist eine der besten Skirennläuferinnen aller Zeiten. Bei den Winterspielen 2010 in Vancouver holte sie Gold in der Abfahrt und Bronze im Super-G. Sie scheffelte sieben Medaillen bei Weltmeisterschaften, 2009 in Val d’Isère gewann sie Abfahrt und Super-G. In den Saisons 2007/08, 2008/09, 2009/10 und 2011/12 war sie Gesamtweltcupsiegerin, dazu gewann sie 16-mal eine Weltcup-Disziplinenwertung. (sk)