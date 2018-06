vor 1 Stunde Claudia Wagner Moskau Liebesgrüße aus Moskau: Wir nehmen Sie mit in die russische Hauptstadt, die sich beim WM-Auftakt im Feiern übt und ihre Gäste mit Charme begrüßt

Nicht jeder Russe und nicht jede Russin steht auf Fußball. Und nicht jeder ist ein Fan – also ein Bolelschik, wie es auf Russisch heißt – seiner Nationalmannschaft. Aber an diesem Donnerstag will es Moskau der Welt zeigen: dass Russland anders kann als griesgrämig und dass man die Welt im eigenen Land mit viel Begeisterung, guter Laune und Gastfreundschaft willkommen heißt... Wir nehmen Sie mit nach Moskau und zeigen, was zum WM-Auftakt auf den Straßen und in der Metro los war.