Formel 1 Lewis Hamilton hat alte Energie zurück

Der Formel-1-Weltmeister gewinnt in Barcelona mit großem Vorsprung. Sebastian Vettel wird nach schlechter Strategie nur Vierter

Hasta la pista! Zum Europastart präsentiert sich die Formel 1 wieder so, als ob sich an der drückenden Mercedes-Überlegenheit in den letzten beiden Monaten nichts geändert hätte: Lewis Hamilton gewinnt seinen zweiten Grand Prix in Folge, mit 20 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Valtteri Bottas. Der erste Doppelerfolg der Saison vor den Augen von Daimler-Lenker Dieter Zetsche und dessen Vorstandskollegen. Sebastian Vettel wird nach einem ominösen zusätzlichen Boxenstopp nur Vierter hinter Max Verstappen im lädierten Red-Bull-Renault.

„Ich war eins mit dem Auto“, freut sich der Sieger, der jetzt 17 Zähler Vorsprung auf Vettel hat. Wäre das Wetter besser gewesen, hätte er mit dem Brillant in der Nase um die Wette strahlen können. Damit hat auch das Championteam wieder zur alten Selbstsicherheit zurückgefunden. Hamilton ist auf der obersten Stufe des Podiums so unruhig wie ein Boxer vor der entscheidenden Runde, tänzelt wie sein mentales Vorbild Muhammad Ali – der Brite hat seine alte Energie wieder zurück: „Von jetzt an werden wir Druck ausüben.“ Zumindest haben die Titelverteidiger die Tagesform ausgenutzt. Vettel macht sich Mut: „Das Ergebnis ist nicht alarmierend, es ist ja nur ein Rennen. Und es war auch eher überraschend, dass Mercedes sich so schwer getan hat.“

Die Startreihen schön nach Farben sortiert, Silber vor Rot und Blau. Doch so ordentlich bleibt es in einem bislang durch und durch kuriosen Formel-1-Jahr nicht mal 500 Meter. Dann saugt sich Sebastian Vettel im Windschatten von Spitzenreiter Lewis Hamilton an dessen Silberpfeil-Adjudanten Valtteri Bottas vorbei, was für ein gelungener Auftakt. Max Verstappen verhält sich im Duell mit seinem Teamkollegen Daniel Ricciardo mehr als Talent denn als Tölpel, es geht alles gut. Aber auch das nicht sehr lange. Denn dann dreht sich der Franzose Romain Grosjean quer zum Feld, bleibt auf dem Gas, knallt in Nico Hülkenbergs Renault und räumt auch noch den Landsmann Pierre Gasly mit ab. Große Staubwolke, Trümmerregen – und Opfer Hülkenberg bleibt dem „Fliegenfänger“ gegenüber nur der Sarkasmus, den Dreherkönig am liebsten auf den Verkehrsübungsplatz schicken zu wollen: „Das ist bitter und enttäuschend, in der dritten Kurve des Rennens unverschuldet auszuscheiden.“

In der siebten Runde wird Lewis Hamilton ganz langsam, aber er holt nur Schwung, denn das Rennen ist wieder frei: Beim Beschleunigen nimmt er Vettel eine Sekunde ab, und mit einer Rekordrunde packt er noch eine drauf. Der Ferrari kann sich immerhin ähnlich vom Verfolger Bottas emanzipieren. Der Versuch der italienischen Strategen, durch einen frühen Boxenstopp an Mercedes vorbeizugehen, klappt nicht. Hätten die Silberpfeil-Mechaniker beim Konter nicht eine Sekunde länger gebraucht als normal, wäre der Finne sogar vorbeigewesen. Hamilton bleibt noch für weitere 20 Rennkilometer draußen, bei ihm gibt es keine Probleme. Dafür aber beim zweiten Ferrari von Kimi Räikkönen, der rollt nur noch bis zur Garage. In Führung damit zunächst Verstappen, der auf einer späten Ein-Stopp-Strategie ist und auf alten Reifen so schnell fährt wie die Gegner auf frischen Pneus. Red Bull Racing spekuliert vor den Augen von Konzernlenker Dietrich Mateschitz auf ein positives Drama in Richtung Rennende, wenn die anderen die älteren Reifen haben.

Eine virtuelle Safety-Car-Phase vor dem letzten Rennviertel nutzt Sebastian Vettel überraschend schon zum Reifenwechsel, der Heppenheimer verliert dabei allerdings zwei Positionen und liegt 35 Sekunden hinter Hamilton, als das Rennen wieder frei ist. Ist die Scuderia auf einen Bluff von Mercedes reingefallen? War mit den alten Reifen etwas nicht in Ordnung? Ein Abwägen zwischen Risiko und Sicherheit. „Aus unserer Sicht war es die bessere Strategie, denn wir haben uns schwer getan mit den Reifen und hätten nicht durchfahren können“, sagt Vettel. Doch der Stopp ist schlecht terminiert, dauert ungewohnt lange. Ein gewagtes Spiel, denn Vettel muss zunächst an Verstappen vorbeikommen, um Bottas zu jagen. Für einen Moment scheint das einfacher zu gehen als gedacht, denn die Endplatte am Frontflügel von Verstappen wird bei einer Kollision mit Hinterbänkler Lance Stroll abrasiert. Doch der Niederländer hält die Balance, vom Kommandostand kommt nur die Warnung, er möge nicht gleich zu forsch vorgehen. Aber Sebastian Vettel kommt trotz des Handicaps nicht richtig an den Vordermann ran. Und Verstappen hat sich mit der starken Leistung am Ort seines ersten Grand-Prix-Siegs für seine letzten Aussetzer rehabilitiert.