Fußball Leipzig gewinnt erstmals in der Champions League - Dortmund droht das Königsklassen-Aus

RB Leipzig hat zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte ein Champions-League-Spiel gewonnen. Dem BVB droht dagegen das frühzeitige Aus.

Leipzig jubelt: 3:2 gegen Porto



Die Leipziger setzten sich am Dienstag 3:2 (3:2) gegen den FC Porto durch. Kapitän und Abwehrchef Willi Orban brachte die Sachsen schon in der sechsten Minute in Führung. Emil Forsberg (38. Minute) und Jean-Kévin Augustin (41.) erzielten in einer packenden Partie die weiteren Tore für RB. Bei den Gästen trafen Vincent Aboubakar (18.) und Iván Marcano (44.). Durch den Erfolg zog Leipzig am FC Porto vorbei und liegt nach drei Spielen in Gruppe G nun auf dem zweiten Platz. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier.

Dortmund zittert: Nur 1:1 in Nikosia



Der BVB kam am Dienstag bei APOEL Nikosia nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Die Borussia geriet auf Zypern in der 62. Minute durch ein Tor von Mickaël Poté in Rückstand. Fünf Minuten später glich Verteidiger Sokratis für Dortmund aus. Nach den Niederlagen in den ersten beiden Gruppenspielen bei Tottenham Hotspur und gegen Real Madrid steht der BVB nach drei Partien mit nur einem Punkt da. Der Revierclub liegt in Gruppe H auf Platz drei. Dortmund machte in der Abwehr Fehler und präsentierte sich im Spiel nach vorne größtenteils harmlos. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier.



Real und Spurs trennen sich 1:1 - Liverpool siegt 7:0 in Maribor



Titelverteidiger Real Madrid hat mit Fußball-Weltmeister Toni Kroos in der Gruppenphase der Champions League die ersten Punkte gelassen. Real trennte sich am Dienstag in der Dortmunder Gruppe H mit 1:1 (1:1) von Tottenham Hotspur. Mit jeweils sieben Punkten liegen Real und die Spurs aber auf Achtelfinalkurs. Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp feierten am 3. Spieltag in der Gruppe E durch das 7:0 (4:0) bei NK Maribor den ersten Sieg und führen die Tabelle nun mit fünf Punkten an. Manchester City hat durch den 2:1 (2:0)-Erfolg die K.o.-Phase fast schon erreicht. Die Engländer liegen in der Gruppe F mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten an der Spitze.