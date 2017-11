Fußball Latte, Latte, Niederlage

Gut gespielt, aber die Torchancen nicht genutzt. Der SC Freiburg unterliegt gegen Schalke mit 0:1. Und Trainer Christian Streich beklagt nach elf Spieltagen eine "furchtbare" Punktausbeute von nur acht Zählern.

Schon mal vom Glücksarchiv gehört? Keine Kekse, sondern Sprüche sind dort zu finden. Zum Beispiel den: „Das Glück gibt dem einen die Nüsse, dem anderen die Schalen.“ So in etwa müssen sie sich fühlen beim SC Freiburg an diesem schönen Herbstsamstag, als Schiedsrichter Felix Brych die Partie gegen Schalke 04 abpfeift. 0:1. Verloren. Nichts als Hader im schnellen Rückblick.

Nils Petersens abgefälschter Schuss landet am Lattenkreuz. Bartosz Kapustka, der 20-jährige, von Leicester City ausgeliehene Angreifer, erstmals für den Sportclub in der Bundesliga am Ball, trifft ebenfalls nur die Latte. Und als Petersen frei vor S04-Torhüter Fährmann aufkreuzt, schießt er dem den Ball gegen den rechten Oberschenkel – Szenen aus der 32., 37. und 50. Minute, jedes Mal hätte ein Volltreffer die Freiburger 1:0-Führung bedeutet (zugegeben, auch, weil Konopljanka nach 28 Minuten am Pfosten gescheitert war). Doch als in der 62. Minute ausgerechnet auch noch der Ex-Freiburger Daniel Caligiuri von der Strafraumgrenze einfach mal draufhält und das Tor meilenweit verfehlt hätte, da prallt die Kugel Christian Günter gegen das Bein und erwischt SC-Torhüter Alexander Schwolow auf dem falschen Fuß. „So ist das“, fasst Trainer Christian Streich kurz und bündig zusammen, „wir nutzen unsere Chancen nicht und kriegen dann ein Tor, was so oft nicht fällt.“

Die sportliche Situation in Freiburg ist ungemütlich, „furchtbar“, nennt Streich die Ausbeute von acht Punkten aus elf Spielen. Furchtbar ist auch die Gemütslage nach mehreren Tiefschlägen in Folge. „Es passiert viel zu viel im Moment“, sagt Streich. Er meint: viel zu viel Negatives. Die unberechtigte Rote Karte von Stuttgart gegen Caglar Söyüncü am Sonntag davor, der Kniescheibenbruch von Florian Niederlechner unter der Woche, jetzt das doppelte Aluminiumpech, das lausige Gegentor und dann auch noch die schwere Verletzung von Mike Frantz, die sich der Freiburger bei einem Zweikampf mit Konopljanka zuzog. Streich sagt es nicht, aber er sieht ein bisschen aus wie die Verzweiflung in Person. Er selbst war im Übrigen schon in der 3. Minute vom eigenen Spieler Janik Haberer zu Fall gebracht worden, als der nach einem Foul von Stambouli über die Seitenlinie rauschte. Der SC-Trainer fiel auf die rechte Schulter, hat Schmerzen. „Meine Schulter ist uninteressant“, sagt Streich, „weil ich nicht kicken kann. Ich würde sie eintauschen, meine Schulter kaputt und zwei Spieler gesund.“

Jetzt ist Länderspielpause. „Vielleicht nicht schlecht, um etwa Abstand zu gewinnen“, sagt Nils Petersen. Dann geht es nach Wolfsburg, dorthin, wo man im Frühjahr in einer wegweisenden Saisonphase 1:0 gewann. Vielleicht klappt es wieder – frei nach einer anderen Weisheit aus dem Glücksarchiv: „Das Glück ist wie das Licht“, heißt es da, „es braucht den Schatten des Leides.“

Die Spieldaten

0:1