Ibach Langlauf in Pyeongchang - Spannung in Ibach: So fiebern Steffi Böhlers Eltern vor dem Fernseher mit

Langlauf in Pyeongchang - Spannung in Ibach: So fiebern Steffi Böhlers Eltern vor dem Fernseher mit

Hochspannung im Hause Böhler in Ibach. Dorle und Roland Böhler drücken ihrer Tochter Steffi beim Staffelrennen in Pyeongchang die Daumen. Die 36-jährige Langläuferin aus dem Südschwarzwald nimmt in Südkorea zum vierten Mal an olympischen Spielen teil. SÜDKURIER-Sportredakteur Matthias Scheibengruber durfte das Ehepaar beim Rennen besuchen, erlebte die Anspannung vor Ort mit.

Wahrsager: Roland Böhler scheint unglaubliche Fähigkeiten zu haben. Vor dem Start in Pyeongchang schätzt der 69-Jährige die Situation auf den Punkt genau ein: „Die Skandinavierinnen werden vorn sein. Platz sechs sollte für Deutschland machbar sein“, bremst er im Video-Interview die Euphorie: „Steffi als Startläuferin ist nicht optimal.“

Einen Schrank voller Medaillen. Im Hausflur der Familie Böhler ziehen Medaillen, Wimpel und Auszeichnungen Steffi Böhlers die Blicke der Besucher auf sich. Dorle Böhler freut sich über die Erfolge ihrer Kinder, denn auch Sohn Frank und Tochter Babsi waren als Wintersportler eine Klasse für sich.

Stolze Eltern: Steffi Böhler kann nicht nur Ski. Die 36-Jährige aus Ibach hat sich in den vergangenen Jahren als Künstlerin einen Namen gemacht. Das Eigenheim von Dorle und Roland Böhler schmücken zahlreiche Kunstwerke der Malerin.



Mitfiebern im Wohnzimmer: Dorle und Roland Böhler erleben den Staffellauf ihrer Tochter Steffi in Pyeongchang. Während es den Papa kaum auf dem Sofa hält, drückt die Mama ihrer Ältesten eher leise die Daumen.

Multimedial: Was im Fernsehen nicht zu erfahren ist, recherchieren Dorle und Roland Böhler parallel im Internet: „Die Zwischenzeiten sind hier immer aktuell“, sagt der Vater.





Fazit des Papas: Roland Böhler analysiert den Lauf seiner Tochter Steffi beim olympischen Rennen in Pyeongchang und erzählt von den ersten Schritten seiner Tochter auf den langen Brettern auf der Ibacher Loipe, gleich hinter dem Elternhaus.