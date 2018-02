Olympia Langläuferin Steffi Böhler aus Ibach startet ein letztes Mal bei Olympia

Vier olympische Winterspiele hat die 36-jährige Stefanie Böhler miterlebt. Am letzten Tag der Spiele in Pyeongchang läuft sie zugleich ihr letztes Rennen. Was ihr dabei durch den Kopf gehen wird, ahnt die Ibacherin schon im Vorfeld

Es wird ein besonderer Augenblick. Das letzte Rennen in der olympischen Karriere. Um 15.15 Uhr (7.15) wird Steffi Böhler morgen zum letzten Mal bei Olympia am Start stehen. Das Rennen über 30 Kilometer ist der Abschluss der Spiele von Pyeongchang. Und es wird der Abschluss der olympischen Karriere der Langläuferin des SC Ibach sein.

„Das werde ich schon merken beim Start“, sagt die 36-Jährige. Da werden ihr Gedanken durch den Kopf schießen. Gedanken an all ihre olympischen Auftritte. Gedanken an ihre sportliche Zukunft. „Ich will das Rennen einfach noch einmal genießen“, sagt sie, „ich habe mir jetzt unter der Woche ein gutes Gefühl geholt.“

Viel ist schief gegangen bei den Spielen von Pyeongchang. Die Langläufer kommen nicht in Fahrt, die ohnehin vagen Medaillenträume sind schnell zerplatzt. „Es ist schon zäh, wenn du auf den einen Olympischen Moment wartest und wartest, und er kommt einfach nicht“, sagt Böhler. Anders als in Sotschi, als sie mit dem Team überraschend Bronze holt. „Das war schon mein Highlight“, sagt sie. Einfach ein großartiger Moment.

In Südkorea dagegen gilt es, Enttäuschung nach Enttäuschung zu verarbeiten. Vor allem die Staffel setzt ihr zu, als sie als Startläuferin der forschen Konkurrenz nicht hinterherkommt. Als schon nach ihrem Lauf feststeht, dass die deutschen Frauen abgeschlagen sind. Viele Tränen sind danach geflossen. Die Mannschaft aber erweist sich in diesem Moment als Einheit. „Da muss man schon sehr stark sein als Team, um da wieder rauszukommen“, sagt Böhler. Gleiches gilt nach dem Teamsprint, bei dem eine starke Sandra Ringwald mit einer kranken Nicole Fessel chancenlos ist. Auch das schmerzt. Auch hier helfen wieder die Teamkolleginnen aus der Sechs-Frauen-WG. Das ist das einzig Positive der Spiele.

Der deutsche Langlauf steckt in der Krise. „Man darf die Schuld aber nicht immer bei den Sportlern suchen“, sagt Steffi Böhler. Auch die Strukturen passen offenbar nicht mehr. Der Nachwuchs fehlt. Es ist Zeit, die Probleme offen und ehrlich anzugehen. Ob das aber Steffi Böhler noch betreffen wird? Wahrscheinlich, so klingt sie zumindest, wird sie ihre Karriere nach der Saison beenden. Bestätigen will sie das aber nicht. Nur so viel: „Zu 90 Prozent habe ich meine Entscheidung getroffen.“ Am Dienstag nach den Spielen wird sie 37, sie könnte guten Gewissens Adieu sagen.

Sie hatte sich so sehr auf ihre vierten Olympischen Spiele gefreut. Von dieser Freude ist nicht mehr viel übrig. Sie versucht, sich an Kleinigkeiten aufzubauen. Wie an der Fahrt mit ihren Teamkolleginnen ans Meer, als plötzlich auch deutsche Eishockeyspieler im Bus sitzen. Mit Kapitän Marcel Goc kommt sie ins Gespräch, sie bummeln ein wenig durch die Stadt. Das sind die besonderen olympische Momente. Nun träumt sie davon, zusammen mit den Eishockeyspielern am Sonntagabend im Deutschen Haus feiern zu können. Dort war sie abends noch nie. Keine einzige Medaillenparty konnte sie mitmachen. Die Langläuferinnen haben die Spiele mit dem Skiathlon am Samstag eröffnet und beenden sie mit dem 30-Kilometer-Lauf am Sonntag. Dazwischen weitere Rennen und viel Training. Zumindest bei der Schlussfeier will sie am Sonntag dabei sein.

Am Montag geht es zurück nach Deutschland, am Donnerstag gleich im Weltcup weiter nach Finnland. „Da habe ich noch richtig Lust drauf. Ich habe mit dieser Saison noch eine Rechnung offen“, sagt Böhler. Sie will einen versöhnlichen Abschluss. Sie, die weiß, dass es im Leben vielmehr gibt als sportlichen Erfolg oder Misserfolg. Im April 2012 wird bei ihr Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. Ein Schock. Sie gewinnt aber den Kampf gegen die bösartige Krankheit. Was sind da schon sportliche Enttäuschungen gegen solche Erfahrungen? Selbst wenn sie bei Olympia passieren. „Man muss die richtige Balance finden“, sagt sie immer wieder. Sich nicht nur über den Sport definieren. Leicht fällt das nicht immer. Steffi Böhler aber, die Hobbymalerin, hat noch immer einen Weg gefunden. Aus jeder Krise.

.Die zweite große Leidenschaft von Steffi Böhler ist das Malen. Ihre Werke sehen Sie unter: www.sk.de/exklusiv