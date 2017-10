Der SC Freiburg steht nach dem 3:1-Sieg gegen Dresden im DFB-Pokal-Achtelfinale und sieht der Auslosung gelassen entgegen

Die Fans des SC Freiburg waren zufrieden nach dem 3:1-Pokalsieg gegen Dynamo Dresden und schmetterten prompt die bekannte Botschaft in die Nacht: „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“ Das Finale in der Hauptstadt als Endstation Sehnsucht – realistisch oder Utopie aus Sicht des SC Freiburg? Christian Streich zuckte mit den Schultern, was für eine Frage: „Der Sieg heute und ein bisschen Fantasie, soll ich jetzt sagen, das ist unmöglich?“ Natürlich ist der Sportclub-Trainer kein Traumtänzer, wenn am Sonntag Glücksfee Stefan Effenberg das falsche Los für die Freiburger aus dem Topf zieht, dann gibt’s im schlechtesten Fall eben nur noch ein weiteres Pokalspiel. Und wenn es nicht die Bayern oder Dortmund werden und es womöglich ein weiteres Heimspiel gibt, dann könnte die Reise durchaus noch weiter gehen. Finanziell würde sich das sehr lohnen, denn nachdem sich die Freiburger mit dem Einzug ins Achtelfinale 637 000 Euro gesichert haben, wäre es beim Sprung ins Viertelfinale glatt das Doppelte.

Die Anstrengungen gegen den starken Zweitligisten aus Sachsen haben sich aber auch aus anderer Sicht gelohnt. Nach dem 0:1 durch Rico Benatelli kurz nach der Pause waren Charakter und Spielwitz gefragt. Und als Nils Petersen mit einer Direktabnahme nach Vorlage von Florian Niederlechner, Julian Schuster per Freistoß und Janik Haberer wieder mit einer Direktabnahme nach Vorarbeit von Yoric Ravet getroffen hatten, war auch das Hauptziel erreicht, das der Trainer ausgegeben hatte: „ein gutes Spiel und ein Erfolgserlebnis“. Folglich war Christian Streich zufrieden mit seinen Fußballern: „Sie haben sich nicht beirren lassen und es voll durchgezogen.“

Besondere Freude hatte Julian Schuster. Der Kapitän durfte nach seinem Freistoßtreffer viele Umarmungen entgegennehmen, der nach wie vor verletzte Marc-Oliver Kempf drückte Schuster sogar ein Küsschen auf die Wange. So würdigten die Mitspieler den 32-Jährigen, der zuletzt in der Bundesliga ja zweimal ins falsche, ins eigene Tor getroffen hatte. „Es tut ihm gut, das Tor gemacht zu haben“, sagte Streich, der freilich Mutmaßungen entgegentrat, wonach der Kapitän gelitten habe. „So schwer waren die letzten Wochen jetzt auch nicht für ihn, weil er schon so wahnsinnig viel erlebt hat in seinem Fußball-Leben“, meinte der Trainer.

Am Sonntag geht’s nun in der Bundesliga nach Stuttgart. Mit der Parole „Auswärtssieg, Auswärtssieg“ verabschiedeten die SC-Fans am Mittwoch ihre Lieblinge. Realistisch? Utopie?