Konstanz Konstanzer Snowboardcrosser Paul Berg will weiter hoch hinaus

Konstanzer Snowboardcrosser Paul Berg will weiter hoch hinaus

Paul Berg kann aufatmen: Der Snowboardcrosser schaffte die Olympia-Norm. Ein Trainerwechsel war der Schlüssel zum Erfolg.

Große Zeit zum Feiern blieb nicht. Der Weltcup in Val Thorens war gerade vorbei, da stand für die erfolgreichen deutschen Snowboardcrosser schon die Weiterfahrt ins Montafon an. Dort wartet am Samstag und Sonntag schon der nächste Weltcup. Ein straffes Programm, das wenig Zeit zum Nachdenken gibt. Oder zum Genießen. Gefreut hat sich Paul Berg über seinen Weltcupsieg aber gewaltig. „Ein Wahnsinn“, sagt er. Er hat schon seit mehreren Wochen gespürt, dass die deutschen Snowboardcrosser nach zuletzt eher mäßigen Jahren auf dem Weg der Besserung waren. Vor der Saison wurde das komplette Trainerteam getauscht, es war die offenbar goldrichtige Entscheidung. „Die Stimmung und Motivation sind jetzt viel besser“, sagt Paul Berg.

Der Konstanzer ist nun zweifacher Weltcupsieger. Doch noch wichtiger als der überraschende Erfolg in Frankreich ist die damit geschaffte Oympia-Norm im deutschen Team. Nun geht es noch darum, dass die deutschen Weltcupstarter ihre internationalen Quotenplätze bis zu den Olympischen Spielen im Februar in Südkorea behaupten können. „Zwei sollten uns schon sicher sein“, ist Berg überzeugt. Er und Martin Nörl liegen im Weltcup aussichtsreich, Teamkollege Konstantin Schad hat noch Nachholbedarf. Aber auch ihm traut Berg freilich die Qualifikation für Südkorea zu.

Paul Berg hat viel umgestellt. Er hat sich einen eigenen Athletiktrainer und einen Mentalcoach zugelegt. „Mein Fitnesszustand ist so gut wie noch nie“, sagt der 26-Jährige. Vor zwei Jahren hat sich der Konstanzer eine schwere Knieverletzung zugezogen, er riss sich das Kreuzband. Er hat sich die nötige Zeit gelassen, um die Verletzung auszukurieren. Nun ist er wieder topfit, „das Knie macht keine Probleme mehr“, sagt er. „Außer dass es manchmal zwickt, aber das ist kein Problem.“ Das hat er nun in Val Thorens eindrucksvoll bewiesen. Und sich damit selbst überrascht. „In dieser Form kam das schon überraschend“, sagt der 26-Jährige. In guter Form war er, dass er aber schon fit für einen Weltcupsieg ist, damit hatte er nicht gerechnet. Und auch nicht damit, dass sich neben ihm mit Schad auf Platz vier und Nörl auf Rang acht zwei weitere deutsche Starter weit vorne platzieren konnten. Es war das beste deutsche Weltcup-Ergebnis seit 2012.

Mit ein Grund für die starke Vorstellung waren die unglaublich schnellen Bretter von Berg und Co. „Unserem Serviceteam gilt ein großer Dank“, sagt Berg. Auch hier wurde einiges umgestellt. So holten die neuen Trainer einen erfahrenen Schweizer Schleifer als Berater ins Team und beförderten einen Wachser vom Europacup- ins Weltcup-Team. Umstellungen, die sich auszahlten. Ebenso wie die Veränderungen auf dem Trainerposten. „Natürlich war es riskant, einen solchen Schritt vor einer Olympia-Saison zu machen“, sagt Berg. Doch der neue Cheftrainer Bernard Loer und sein Disziplintrainer David Speiser kommen bei den Athleten offenbar richtig gut an. „Es ist alles etwas lockerer und freundschaftlicher“, sagt Berg. Und damit offenbar leistungsfördernder. Paul Berg jedenfalls ist froh, dass er die Norm für Olympia schon geschafft hat. „Damit ist etwas Druck raus. Und wir wissen jetzt endgültig, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt der Konstanzer selbstbewusst.

Olympia-Qualifikation

Snowboarder Paul Berg aus Konstanz hat als einer der wenigen Wintersportler aus unserer Region die Olympia-Norm bereits erfüllt. Auch Langläuferin Sandra Ringwald (Schönwald) hat das Ticket nach Pyeongchang seit dem vergangenen Wochenende bereits sicher. Noch bangen müssen Ringwalds Freund, der nordische Kombinierer Fabian Rießle (SZ Breitnau), Langläuferin Steffi Böhler (SC Ibach), Biathlet Benedikt Doll (SZ Breitnau) und Skispringer Stephan Leyhe, der für den SC Willingen startet, aber in Breitnau wohnt. Der Deutsche Olympische Sportbund verlangt von seinen Athleten eine Weltcup-Platzierung unter den besten acht oder zwei Platzierungen in den Top 15.