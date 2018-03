vor 4 Stunden dpa Klingenthal Kombinierer Björn Kircheisen gibt Karriereende bekannt

Björn Kircheisen beendet seine lange sportliche Karriere. Beim Heim-Weltcup der Nordischen Kombinierer in Klingenthal kündigte der Johanngeorgenstädter am Sonntag seinen Abschied nach dem Weltcup-Finale am nächsten Wochenende in Schonach an.