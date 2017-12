Fußball Keiner trifft mehr ins Tor beim VfB Stuttgart

Auch das 0:2 gegen Leverkusen zeigt, dass der VfB Stuttgart ein Sturmproblem hat. Und der Argentinier Romero kommt nun auch nicht.

Es ging natürlich auch um den 2:0-Sieg von Bayer Leverkusen beim VfB Stuttgart, zunächst aber um Flaschen. Heiko Herrlich, Trainer der siegreichen Werkself, hatte nach der Partie kaum Platz in der Pressekonferenz genommen, als er sich entschuldigte. Erst ernsthaft, dann eher zynisch: „Ich habe eine Vorbildfunktion“, sagte Herrlich., „es steht mir nicht zu, Flaschen zu werfen.“ Weil er es dennoch getan hatte, war er zuvor in der Schlussphase der Partie von Schiedsrichter Deniz Aytekin auf die Tribüne geschickt worden.

Vorausgegangen war der Aktion ein brutales Foul von Stuttgarts Santiago Ascacibar an Julian Brandt, für das der Argentinier lediglich die gelbe Karte kassiert hatte. Weil der Videoassistent die Entscheidung laufen ließ, griff Herrlich aus Verärgerung zur Flasche und erklärte später, dass andere Trainer das schließlich auch schon getan hätten, ohne dafür bestraft zu werden. Dann noch eine Spitze gegen Hoffenheims Coach Julian Nagelsmann, der vor zwei Wochen – wenn auch unbeabsichtigt – noch bemerkenswertere Wurfqualitäten gezeigt hatte: „Es wurden ja sogar schon Flaschen auf Zuschauer geworfen.“

Von seinem Tribünenplatz aus durfte Herrlich immerhin den zweiten Treffer durch Lars Bender (80.) beobachten, der den 2:0-Sieg seiner Mannschaft perfekt machte. Das erste Tor hatte bereits in der 20. Minute Kai Havertz erzielt. Es war kein großes Fußballspiel, das beide Teams zeigten. Bernd Leno antwortete auf die Frage, was den Unterschied an diesem Tag gemacht habe, schlicht mit der Aussage: „Die Tore“. Er hätte auch sagen können „Ich“, denn in der stärksten Phase der Schwaben nach der Pause verhinderte der ehemalige Stuttgarter, der beim VfB bis zu seinem Wechsel 2011 sämtliche Jugendabteilungen durchlief, mit mehreren Glanzparaden den Ausgleich. „Wenn uns das 1:1 gelungen wäre, hätten wir wieder eine offene Partie gehabt“, ärgerte sich auch Stuttgarts Trainer Hannes Wolf über die mangelhafte Chancenverwertung seiner Mannschaft, die erstmals seit dem 18. Dezember 2016 wieder ein Heimspiel verlor.

Damals spielte der VfB noch in der 2. Liga gegen Würzburg und Simon Terodde war der Starstürmer der Liga. Inzwischen sind die Schwaben wieder erstklassig, die Stürmer aber entweder verletzt wie derzeit Daniel Ginczek, oder wie Terodde ohne Abschlussglück. Ein einziger Torschuss stand für ihn am Ende der Partie in der Statistik, lediglich 29 Ballkontakte – kein Spieler hatte weniger. Kein Wunder, dass Sportvorstand Michael Reschke dringend neue Offensivkräfte sucht, doch der anvisierte Wechsel des 18-jährigen Maximiliano Romero scheiterte noch am Samstagabend an den zu hohen Ablöseforderungen des argentinischen Clubs Velez Sarsfield.

Bis zur Winterpause muss es aber ohnehin mit den etablierten Kräften weitergehen, am Mittwochabend (18.30 Uhr) in Hoffenheim und am Samstag (15.30 Uhr) zum Abschluss des Bundesligajahres gegen die Münchner Bayern. Gut möglich, dass der VfB Stuttgart den Jahreswechsel in dieser Form nur knapp vor den Abstiegsplätzen verbringen wird.