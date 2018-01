vor 7 Stunden Ralf Mittmann Exklusiv Leichtathletik Kein leichtes Jahr: Christoph Harting zeigt auch im Sturm klare Kante

Kein sportlicher Erfolg und eine Schmutzkampagne gegen ihn – das Jahr 2017 war schwierig für Diskus-Olympiasieger Christoph Harting. Aus der Bahn geworfen hat ihn das alles nicht, er verfolgt mit klarem Plan ein übergeordnetes Ziel: Olympia 2020 in Tokio. Dort will er wieder Gold holen – wie 2016 in Rio.