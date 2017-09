Formel 1 Kein Spaziergangzum WM-Titel

Lewis Hamilton setzt sich etwas von Sebastian Vettel ab. Der Trend im Formel-1-Titelkampf spricht klar für den Mercedes-Piloten. Noch sind sechs Rennen bis zur Entscheidung

Trotz kleinerer Reibereien mögen sich die Hauptdarsteller des Formel-1-Titelkampfes. Lewis Hamilton und Sebastian Vettel reden meist mit großer Achtung voneinander. Ausnahmen gab es freilich schon in dieser Saison, als Vettel etwa in Baku unbeherrscht Hamilton ins Auto fuhr. Ansonsten aber wissen beide um ihre Stärken und um die Enge im WM-Kampf. 28 Punkte trennen den Mercedes-Piloten mittlerweile von seinem Ferrari-Kollegen. Das Rennen am Sonntag in Singapur kann ein entscheidender Wendepunkt gewesen sein. Vettel null Zähler, Hamilton 25 für den Sieg. Das war überraschend – und für den Heppenheimer sehr ärgerlich. Weil er sich durch einen Unfall kurz nach dem Start die Situation selbst unnötig schwer machte. Die Laune war Ferrari war entsprechend schlecht, während bei Mercedes um kurz vor Mitternacht in Singapur lauthals gesungen wurde. Partystimmung beim Titelverteidigerteam.

Nun ist Sebastian Vettel aber keiner, der vorschnell an Aufgabe denkt. Und keiner, der unnötig lange zurückdenkt. Selbstverständlich werde er seine Fahrweise nicht ändern – auch nicht nach dem Crash mit seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen in Singapur. Zumal selbst die Rennkommissare keine eindeutige Schuldzuweisung aussprachen. Vettel weiß aber, dass er in diesem Moment wenig überlegt gehandelt hat. Das dürfte ihn bei der Aufarbeitung und der Vorbereitung auf das nächste Rennen in Malaysia weiterhin beschäftigen. Zumal der Trend nach der Sommerpause eindeutig ist. Sieg in Belgien, Sieg in Monza, Sieg in Singapur – Lewis Hamilton ist derzeit eindeutig obenauf. Sein Vorsprung mit 28 Zählern ist zudem so groß wie noch nie in dieser Saison für einen WM-Führenden. Und das, obwohl er vor dem Rennen in Belgien noch 14 Zähler hinter Sebastian Vettel gelegen hatte.

Die Mercedes-Verantwortlichen hatten Angst vor dem Rennen in Singapur gehabt. Die Strecke liegt Ferrari deutlich besser – nur kam keiner der beiden roten Flitzer ins Ziel. Das ist der Scuderia erst zum zweiten Mal in elf Jahren passiert. Vettel hatte sich einen neuerlichen mentalen Schub für den Titelkampf erhofft – stattdessen muss er voller Frust abreisen. Dennoch: Kein Gedanke ans Aufgeben. „Der Kampf ist noch nicht vorbei, es wird nur schwerer“, sagt Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene. Und zwar deutlich schwerer. Fehler können sich Ferrari und Vettel fortan gar keine mehr leisten. Weder fahrerisch noch technisch. Für Vettel heißt das auch, dass er Rennen für Rennen viel Risiko eingehen muss. Ihm helfen jetzt nur noch Siege. Ein weiteres Problem: Von hinten drängt Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas. Der Finne sagte nach Platz drei in Singapur forsch: „Sebastian ist das nächste Ziel.“ Keine guten Zeiten also derzeit für den viermaligen Weltmeister und Ferrari. Dabei erhofft sich der 30-Jährige nichts sehnlicher als den ersten WM-Titel mit den Italienern. Die Chance in diesem Jahr war groß, sie ist deutlich kleiner geworden. Aussichtslos aber ist der Kampf noch nicht. Es bleibt eng, am Ende aber dürfte Hamilton die Nase vorn haben.

Abu Dhabi, 26. November

Brasilien, 12. November

Mexiko, 29. Oktober

USA, 22. Oktober

Japan, 8. Oktober

Malaysia, 1. Oktober