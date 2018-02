Olympia Kaum etwas bleibt geheim: Das gibt es Neues bei der olympischen Zeitnahme

Ein Schweizer Uhrenhersteller ist offizieller Zeitnehmer der Olympischen Spiele und präsentiert viele Neuerungen

Wild bewegen sich die Dreiecke und Kreise über den Bildschirm. Mit Linien sind sie verbunden, jede Bewegung wird aufgezeichnet. Es ist zwar nur eine Simulation, aber schon sie zeigt eindrucksvoll, in welchen Dimensionen Daten bei Olympischen Spielen gesammelt werden. Die Dreiecke und Kreise sind Eishockeyspieler. Sie sind Teil einer olympischen Premiere, die der Schweizer Uhrenhersteller Omega vor dem Start des Eishockey-Turnieres vorstellt. Jeder Spieler trägt unter seinem Trikot einen kleinen, roten Sender, der ständig mit 22 Empfängern kommuniziert, die unter dem Stadiondach befestigt sind. So wird jede Aktion, jede Bewegung aufgezeichnet und in einem Büro mit Blick auf die Eisfläche aufbereitet. Am Ende des Spiels wissen somit Zuschauer, Trainer und Akteure, wer am fleißigsten war. Und natürlich auch, wer auf dem Eis unnötige Meter gelaufen ist, weil er sich falsch verhalten hat.

1700 Sender wurden in die Eishockeytrikots eingenäht. Jede Nation hat zwei Trikotsätze, die USA und Kanada sogar drei. Die besondere Herausforderung dabei: Eishockey ist eine sehr zweikampfintensive Sportart, bei der Körperkontakt nicht ausbleibt. Also muss der Sender so platziert werden, dass er keine Verletzungsgefahr für den Spieler darstellt. Als das geklärt war, war es keine große Herausforderung, auch die Akteure zu überzeugen. „Die waren sofort bereit dazu“, sagt Pascal Rossier, Chef aller Entwicklungen für den Sport bei Omega. Auch wenn die Daten Rückschlüsse auf ihre Leistung zulassen. Klar aber ist: „Wir sammeln nur Performance-Daten, keine persönlichen“, sagt Rossier. Soll heißen: Pulswerte oder ähnlich sensible Daten werden nicht aufgezeichnet.

Omega ist der offizielle Zeitnehmer der Wettbewerbe in Südkorea. Egal, ob beim Eisschnelllauf, Ski alpin, Skispringen oder Eishockey – die Daten werden bei den Schweizern gesammelt und verarbeitet. „Wir sind mit 300 Zeitnehmern hier vertreten“, sagt Pascal Rossier. Drei Jahre haben die Vorbereitungen gedauert, um bei den olympischen Wettbewerben die neuesten technischen Entwicklungen präsentieren zu können. Im alpinen Skisport tragen die Fahrer erstmals bei Olympia einen Sender am Skischuh, der zu jeder Zeit auf der Rennstrecke Tempo und Zwischenzeit anzeigen kann. Hier mussten die Athleten überzeugt werden, den Sender am Schuh befestigt zu bekommen. „Alles was neu ist, kann stören“, sagt Rossier. Beim Skispringen ermöglicht das System, die Geschwindigkeit bei der Anfahrt, beim Absprung und nach den ersten 20 Metern zu messen. Zudem ist es zum ersten Mal möglich, alle verschiedenen Techniken des Springers aufzuzeichnen bis hin zu den verschiedenen Winkeln des Skis. Über die Kosten teilen die Schweizer nichts mit. Sie betonen, natürlich auch im Sinne des Sports zu handeln. Um ihn noch attraktiver zu machen. Und sich selbst durch die Entwicklungen attraktiver für Kunden.