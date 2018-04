Konstanz Jubel beim Sportclub Freiburg, denn beim 3:2-Sieg gegen Köln kommt das Glück zurück

Beim 3:2-Erfolg des SC Freiburg gegen Köln fällt die Entscheidung in der Nachspielzeit. Lucas Höler macht in der 93. Minute den Sieg perfekt. doch Trainer Christian Streich warnt: „Unser Kampf geht bis zur letzten Minute gegen Augsburg.“

Julian Schuster ist 33 Jahre alt. Seit zehn Jahren spielt der Kapitän beim SC Freiburg, hat viele Höhen und vor drei Jahren auch die Tiefe eines Abstiegs erlebt. Als es gegen Köln in die letzte Minute der Nachspielzeit geht, sitzt er, in der 82. Minute ausgewechselt, auf der Bank und ist mit der Ungerechtigkeit des Fußballs beschäftigt. Schuster sieht nicht, wie Nicolas Höfler einen Freistoß in den Strafraum zirkelt. Er sieht nicht, wie Robin Koch kurz vor der Torauslinie den Ball zur Mitte köpft. Er sieht nicht, dass Lucas Höler im Fünfmeterraum das Runde problemlos ins Eckige bugsiert. 3:2 Sekunden vor dem Abpfiff, drei Punkte statt nur einem, Himmel statt Hölle, das Schwarzwaldstadion wird augenblicklich zum Tollhaus, die Freiburger Kicker auf dem Platz flitzen vor Ekstase über den Rasen, dorthin wo Kollege Höler nach seinem Treffer entschwunden ist. Kurz vor der Dreisam, na ja, an der Eckfahne bei der Osttribüne, fangen sie den jungen Mann ein, der in der Winterpause vom Zweitligisten SV Sandhausen gekommen war und soeben sein erstes Tor für den Sportclub erzielt hat. Da endlich ist auch Julian Schuster wieder auf den Beinen und kann später erzählen: „Ich hatte den Kopf noch nicht wieder oben, die Jungs auf dem Platz zum Glück schon.“ Den Kapitän hatte der späte Kölner Ausgleich zum 2:2 total mitgenommen. „Fußball“, sagt Schuster, „Fußball kann einen wirklich fertig machen.“

Es ist ja auch heftig gewesen. Die Freiburger haben das Spiel klar dominiert, Nils Petersen hat zwei sehenswerte Tore geschossen, und hätten Christian Günter in der 22. Minute beim Elfmeter nicht die Nerven verlassen, die Chose wäre früh gelaufen gewesen. So aber heißt es, als die Partie in die Schlussphase einbiegt 2:0 statt 3:0 – und zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit plötzlich 2:2. Zwei Kölner Flanken, zwei Freiburger Unachtsamkeiten, und nach 87 Minuten ist auch Kölns Leonardo Bittencourt Doppeltorschütze.

Solch ein Tiefschlag ist geeignet, Köpfe dichtzumachen. Das aber passiert den Freiburgern nicht. Trotzig versuchen sie, den Sieg zu erzwingen. Janik Haberer scheitert an FC-Torwart Horn, Sekunden später fegt Maroh den Nachschuss von Höler von der Linie. Dann kommt die Nachspielzeit und der Freistoß mit seinen positiven Folgen für den SCF. „Mit einem Wort: brutal“, schildert Mike Frantz die Achterbahnfahrt seiner Gefühle, „wir können froh sein, dass wir den einen Angriff noch hatten.“

Dank der drei Punkte steht der SC Freiburg in der Tabelle wieder besser da. Aber gerettet ist er noch lange nicht. „Wir müssen in beiden Spielen wieder an die Kante gehen, müssen noch mal eine Schippe drauflegen“, sagt Frantz. Erst nächsten Samstag in Mönchengladbach, dann am Samstag, 12. Mai, zu Hause gegen Augsburg.

Auch der Trainer bleibt angespannt. Wer gesehen hatte, wie Christian Streich sich an der Seitenlinie bei den Chancen von Haberer und Höler einem Schlangenmenschen gleich verbogen hatte, der kann eine Vorstellung entwickeln, wie sehr Abstiegskampf die Protagonisten mitnimmt. Alle Freiburger, auch Streich, erwähnen das Jahr 2015. Da hatte es am vorletzten Spieltag ein 2:1 gegen die Bayern gegeben, „alle haben sich gefreut und eine Woche später sind wir in Hannover abgestiegen“. Da sind keine Unken am Werk, es gilt aber, aufmerksam zu bleiben. Und auf den Trainer zu hören. „Unser Kampf“, sagt Streich, „geht bis zur letzten Minute gegen Augsburg.“

