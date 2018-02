Olympia Jetzt wartet die Schweiz auf Deutschland im Eishockey

Nach dem Sieg gegen Norwegen trifft das deutsche Eishockeyteam in der Viertelfinal-Qualifikation nun auf den Eidgenossen. Das starke letzte Gruppenspiel soll für Schwung sorgen

Marcel Goc muss lange überlegen. Drei Penaltys, drei Tore, das gibt es im Eishockey selten. Ein Penalty hat bei weitem nicht die Wahrscheinlichkeit eines Torerfolges wie der Elfmeter beim Fußball. Daher war es schon beeindruckend, wie effizient die deutschen Eishockeyspieler zumindest bei der Entscheidungsfindung sind. 2:1 gewinnen sie gegen Norwegen ihr letztes Gruppenspiel im Penaltyschießen und treffen nun am Dienstag auf die Schweiz in der Viertelfinalqualifikation. „Sicher habe ich so etwas schon mal erlebt, aber bestimmt nicht oft“, sagt Goc. Gutes Ende für das deutsche Team also. Trainer Marco Sturm sagt: „Ich freue mich für die Mannschaft, die sich noch belohnt hat.“

Es war ein gutes Spiel, ein gelungener Auftritt, der bei besserer Chancenverwertung auch einen Sieg nach 60 Minuten hätte bringen können. So aber bleiben zwei Punkte und die Erkenntnis, dass die deutschen Eishockeymänner nach 16 Jahren mal wieder einen Sieg bei Olympischen Spielen feiern dürfen. Der letzte gelang 2002 in Salt Lake City mit einem 4:1 gegen Lettland.

„Das Momentum müssen wir jetzt mitnehmen“, sagt Danny aus den Birken. Der Torwart scheint sich zur Nummer eins von Sturm zu entwickeln. Im Penaltyschießen bleibt er ohne Gegentor. Zwei Versuche der Norweger wehrt er ab, bei einem prallt der Puck gegen den Pfosten. Schon in der regulären Spielzeit hat aus den Birken eine starke Szene, als er einen Alleingang der Norweger entschärft. Als Matchwinner fühlt sich der Münchner trotzdem nicht. „Es war ein Erfolg des Teams“, sagt er.

Und dieses Team ist nun gegen die Schweiz gefordert. „Der Gegner ist egal. Das Turnier zeigt, dass alles sehr ausgeglichen ist“, sagt Patrick Hager. Er hatte seine Mannschaft in Führung gebracht. Durch das Fehlen der NHL-Profis sind alle Teams enger zusammengerückt. So hatte die deutsche Mannschaft selbst gegen Schweden eine Siegchance, als die Partie am Ende mit 0:1 verlorenging.

Gegen die Schweiz sind die Erinnerungen gut. Der letzte große Erfolg einer deutschen Mannschaft gelang 2010 bei der Heim-WM, als der Nachbar mit 1:0 im Viertelfinale bezwungen wurde. „Wenn wir etwas effizienter werden und im Powerplay noch etwas zulegen, können wir jeden Gegner schlagen“, sagt Hager.