Eishockey Jetzt erst recht!

Zweites Spiel der Playoff-Serie in Schwenningen. Die Wild Wings sind gegen Wolfsburg unter Druck.

Playoffs sind nichts für schwache Nerven. Dies zeigte sich eindrucksvoll am Mittwochabend in Wolfsburg. Die Schwenninger Wild Wings verloren das erste Aufeinandertreffen mit den Grizzlys äußerst unglücklich mit 3:4 nach Verlängerung. Somit ist klar: Im Heimspiel am Freitagabend in der Helios-Arena (19.30 Uhr) müssen die Schwenninger gewinnen. Eine Niederlage bedeutet das Saison-Ende, ein Sieg das dritte und entscheidende Spiel am Sonntag in Wolfsburg.

So bitter die Niederlage in der Autostadt war, so schnell ist sie bei den Schwenningern abgehakt. „Wer in den Playoffs an die Vergangenheit denkt, hat in der Zukunft keine Chance. Das ist der Schlüssel zum Erfolg“, bringt es Wild-Wings-Trainer Pat Cortina auf den Punkt. Die Zukunft der DEL-Saison soll für die Schwenninger nicht schon an diesem Wochenende vorbei sein. Der Heimvorteil könnte dazu beitragen, dass es zumindest zu einem dritten Spiel in der ersten Playoff-Runde kommt. „Wenn unsere Fans für Bombenstimmung sorgen, ist das auf jeden Fall ein Vorteil“, glaubt Marc El-Sayed. Der Stürmer erzielte in Wolfsburg in seinem 400. DEL-Spiel sein erstes Saisontor. „Das pusht mich natürlich. Allerdings wäre mir natürlich lieber gewesen, ich hätte kein Tor geschossen und wir hätten gewonnen“, meint der 27-Jährige.

Trotz der Niederlage betont Cortina, „dass meine Mannschaft in Wolfsburg einen richtig guten Job gemacht hat“. Kleinigkeiten seien entscheidend gewesen. Welche Kleinigkeiten, will der Trainer allerdings nicht verraten, genauso wenig wie die Personalsituation. Nicht nur diese Geheimniskrämerei zeigt, dass Playoffs mit den Hauptrunden-Spielen nicht zu vergleichen sind. „Man merkt im Team, dass eine andere Zeit begonnen hat. Auch die Leute im Umfeld sind Feuer und Flamme“, sagt El-Sayed. Sein Trainer hofft allerdings, dass dies nicht zu Übereifer bei seinem Team führt. Pat Cortina: „Wir müssen weiterhin einfaches Eishockey spielen. Die Spieler dürfen nicht denken, dass sie zu Hause etwas Besonderes machen müssen.“

Mit einfachem und schnörkellosem Eishockey waren die Wild Wings im ersten Spiel kurz davor, den Favoriten in die Knie zu zwingen. „Bis auf das Ergebnis war es eine super Erfahrung für uns alle. Man hat auch gesehen, dass der Glaube, eine Runde weiterzukommen, da ist“, sagt Cortina. Deshalb haben die Spieler auch die Reisestrapazen offenbar schnell weggesteckt. Morgens um halb sieben kam der Bus am Donnerstag erst im Schwarzwald an. Bereits am Mittag trainierte die Mannschaft wieder. „Heute bin ich noch müde, aber morgen Abend werde ich wieder fit sein“, kündigte Angreifer Uli Maurer am Donnrstagnachmittag an. Jeder einzelne Schwenninger ist heiß und weiß, dass die Wolfsburger zu schlagen sind. Und nach dem knappen 3:4 heißt das Motto: Jetzt erst recht!

Die Euphorie, mit der die Wild Wings und ihre Fans die Playoffs angehen, scheint in Wolfsburg offenbar nur bei den Spielern vorhanden. In der Mittwochpartie war die dortige Eishalle nur zur Hälfte gefüllt und der Weg nach Schwenningen ist den meisten Grizzly-Fans zu weit. „Wir haben lediglich zwei Tickets an Gästefans verkauft“, teilte Schwenningens Pressesprecher Oliver Bauer mit. Aufgrund der überschaubaren Nachfrage aus der Autostadt gingen noch einige Karten aus dem Gästeblock in den freien Verkauf. Dies dürfte nichts daran ändern, dass die Helios-Arena ausverkauft sein wird.

Für das Schwenninger Stadion ist die Partie zugleich auch eine Premiere. In der 2009 fertiggestellten Helios-Arena findet erstmals ein DEL-Playoff-Spiel statt. Die Wild Wings wollen dafür sorgen, dass es nicht zugleich das letzte in dieser Saison ist. Zunächst einmal geht es jedoch darum, dass die Playoff-Serie am Sonntag in Wolfsburg weitergeht.