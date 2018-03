Eishockey Ja! Die Wild Wings haben es geschafft

Schwenninger Wild Wings gewinnen mit 5:2 in Iserlohn. Schwarzwälder sind damit für die Pre-Playoffs qualifiziert, die am Mittwoch beginnen. Zuvor folgt noch am Sonntag der Abschluss der regulären Saison gegen Wolfsburg.

Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey Liga den Einzug in die Pre-Playoffs perfekt gemacht. Bei den Iserlohn Roosters gewannen die Schwarzwälder mit 5:2 (1:0, 3:2, 1:0). Da Düsseldorf zeitgleich in Berlin mit 2:6 verlor, kann die Mannschaft von Trainer Pat Cortina nun nicht mehr von Platz zehn verdrängt werden. Wie es in den Pre-Playoffs ab Mittwoch weitergeht, entscheidet sich allerdings erst am Sonntag, wenn am letzten Spieltag die Abchlussplatzierungen aller Teams feststehen. Die Wild Wings erwarten zum Finale der regulären Spielzeit die Grizzlys aus Wolfsburg.

Die Schwenninger erwischten in Iserlohn den erhofften Start, nach gerade einmal vier Minuten erzielte Tobias Wörle in Unterzahl den Führungstreffer für die Gäste. Es war der erste sogenannte Shorthander der Wild Wings in dieser Saison. Andreé Hult war zuvor auf die Strafbank verbannt worden. Auch in der Folgezeit hatten die Schwarzwälder mehr von der Partie, wenngleich SERC-Schlussmann Dustin Strahlmeier in einigen Situationen gefordert war. Im Mitteldrittel gelang Iserlohn zunächst der Ausgleich durch Blaine Down (23.), die Gäste zeigten sich davon aber unbeeindruckt. Will Acton und Stefano Giliati sorgten mit einem Doppelschlag in der 24. Minute für die 3:1-Führung. Marko Friedrich (25.) gelang zwar kurz darauf der Anschlusstreffer, doch Mirko Höfflin markierte in der 35. Minute das 4:2 für die Mannschaft von Trainer Pat Cortina. Im Schlussdrittel kontrollierten die Gäste das Geschehen. Markus Poukkula gelang noch das 5:2 und so feierten die Gäste schließlich die ersten Teilnahme an den Pre-Playofs seit der DEL-Rückkehr im Jahr 2013.

„Ich bin froh für die Jungs, diesen Erfolg haben sie sich verdient“, sagte Pat Cortina nach der Partie. „Jetzt wollen wir auch am Sonntag noch mal ein gutes Eishockeyspiel zeigen“, so der Trainer der Wild Wings, der sich natürlich auch schon auf die Pre-Playoffs freut. „Nach dem Spiel wissen wir dann auch, wer unser Gegner sein wird. Aber wir fokussieren uns ohnehin auf uns selbst.“