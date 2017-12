Eishockey In Augsburg nichts zu holen für Schwenningen

Drei Tage nach dem 4:2 in Mannheim verloren die Schweninger Wild Wings ihr DEL-Spiel bei den Augsburger Panthern mit 1:5 (0:3, 0:0, 1:2).

Chancenlos: Die Schwenninger Wild Wings hatten gestern Abend in Augsburg nichts zu bestellen. Drei Tage nach dem 4:2-Sieg in Mannheim setzte es für das Team von Trainer Pat Cortina ein 1:5. Hier scheitert der zweifache Augsburger Torschütze David Stieler (l.) an SERC-Torwart Dustin Strahlmaier. Für Schwenningen traf Tobias Wörle beim Stand von 0:4. Am Donnerstag (19.30 Uhr) erwarten die Wild Wings Tabellenführer EHC München. Bild: Kerpf