Fußball Im Familienkreis: Die Schmach von Cordoba ist plötzlich ganz nah

Rolf Ditting und seine Familien-Geschichte. Der Konstanzer fand seinen Halbbruder in Wien. Der war einer der Helden von Cordoba. Wir blicken zurück.

Was er am 21. Juni 1978 gemacht hat, daran kann sich Rolf Ditting beim besten Willen nicht mehr erinnern. Vielleicht war er einkaufen, vielleicht hat er in seiner Wohnung gewerkelt – auf jeden Fall hat er den Fernseher nicht angemacht. Deutschland spielte damals bei der Fußball-WM in Argentinien gegen Österreich, benötigte einen hohen Sieg, um das Aus in der Zwischenrunde abzuwenden. "Ich schaue nie spannende Spiele live an", erklärt Ditting. Das ist ihm zu nervenaufreibend.

Es war wohl auch besser so, denn nach der 2:3-Pleite, nach dieser unvergleichbaren Schmach, in Österreich kommentiert vom unvergessenen "I wer' narrisch" Edi Finger, soll in Berlin ein Mann aus dem Fenster gesprungen sein mit der Begründung: "Ich bin so einsam, und dann spielen wir auch noch so grauenvoll." In Tirol schnitt sich ein anderer Deutscher, so stand es in den Zeitungen, gar die Pulsadern auf, weil "das Leben keinen Sinn mehr hat". Solche Frusttaten wären Ditting nicht in den Sinn gekommen, aber auch er erinnert sich noch "an diese Traurigkeit, an die Enttäuschung, an die Leere". Wie überall geflucht wurde, auf jenen Krankl Hans, der das 3:2 machte.

Der Held von Cordoba

Auf Berti Vogts, der nach einer Flanke von Österreichs Nummer zwölf den Ball zum zwischenzeitlichen 1:1 ins eigene Tor befördert hatte. Überhaupt dieser Zwölfer, der wenig später beim 2:1 der Ösis erneut als Vorlagengeber geglänzt und vor dem 3:2 den Ball abgefangen hatte. Krieger hieß der, Edi Krieger – für viele ist er der Held von Cordoba. Ditting hat dessen Flanken nicht gesehen an jenem 21. Juni, er kannte den Spieler auch nicht. Und hätte auch keinem geglaubt, wenn man ihm gesagt hätte, dass dieser Krieger sein Halbbruder ist.

Wer das Büro von Rolf Ditting betritt, weiß schnell, womit der Konstanzer sein Geld verdient. In den Regalen stapeln sich Marmeladengläser. "Probepackungen", wie der Vertreter der Schwarzwälder Firma Faller erklärt. Ordner, Karteikarten, Computer – einige Jahrzehnte Berufsleben sind in den Akten zu finden. Andere Ordner sind privat, ihr Inhalt erzählt eine Lebensgeschichte, die in den letzten Kriegsmonaten 1945 ihren Anfang nimmt.

Dittings Mutter lernt damals in Konstanz einen Soldaten aus Wien kennen, der sich als Flakhelfer von den Strapazen des Russland-Einsatz erholt. Obwohl beide verheiratet sind, entwickelt sich eine "amouröse Beziehung", wie der Sohn heute weiß. "Meine Mutter erlag seinem Wiener Charme und wurde schwanger, bekam Zwillinge – also mich und meine Schwester Brigitte", so der 66-Jährige. Der Vater, Ludwig Krieger, ist nach dem Krieg schnell verschwunden, kehrt heim nach Wien, und lässt nichts mehr von sich hören. Die Ehe der Mutter scheitert nach der Rückkehr ihres Mannes aus der Gefangenschaft, dennoch nimmt der Kriegsveteran für Ditting die Vaterstelle ein. "Über unseren richtigen Papa wurde danach kaum noch gesprochen", weiß der Konstanzer, dem heute kaum mehr als einige vergilbte Fotos seines leiblichen Vaters geblieben sind.

Seine Schwester wächst bei einer Adoptivfamilie in Dettingen bei Horb auf, weil die Mutter im Nachkriegsdeutschland ohnehin nur mit Mühe über die Runden kommt. Der kleine Rolf verdient sich als Schüler in seiner Freizeit was dazu, bekommt als Kohlenbub fünf Mark in der Woche und als Kegelaufsteller sieben Mark und fünfzig Pfennig. Sein Verkaufstalent entdeckt er früh, als Narrenblättlekönig macht er mehr Umsatz als jeder andere. Ein bewegtes Leben. Zunächst macht Ditting eine Kaufmannslehre, bricht ab und lässt sich zum Buchdrucker ausbilden, dann verpflichtet er sich bei der Bundeswehr, ehe er umsattelt und sich ab 1969 sein Geld als Handelsvertreter verdient. Auf den Philippinen lernt er in einem Urlaub seine Frau kennen. Heute verkauft er noch etwa 40 Tonnen Marmelade im Monat, wobei er bereits kürzer tritt, das Rentnerdasein langsam ins Visier nimmt. "Aber verkaufen macht mir einfach Spaß."

Auch Edi Krieger hat keinen einfachen Start ins Leben. Geboren wird er am 16. Dezember 1946 in Wien. Der Vater lässt sich später scheiden, von seiner Beziehung und den von ihm gezeugten Kindern in Konstanz erzählt er nichts. Edi ist ein begnadeter Fußballer, macht aber erst eine Maler-Ausbildung, ehe er dem runden Ball professionell hinterherjagt. Mit Austria Wien holt er zwei Meistertitel, wechselt dann zum FC Brügge, scheitert unter Trainer Ernst Happel jeweils erst im Finale des Uefa-Cups (1976) und des Meistercups (1978). Und dann jener unvergessliche Tag in Cordoba. Doch während die anderen Helden bis heute von dem Ruhm zehren, lebt Edi zurückgezogen, hat mit Fußball seit seinem Karriere-Ende 1983 nicht mehr viel am Hut."Ich habe immer von einem eigenen Kaffeehaus geträumt.

Diesen Traum hatte ich auch realisiert, allerdings habe ich dann leider finanziellen Schiffbruch erlitten", wird Krieger auf der Homepage von Austria Wien zitiert. Mit einem Freund betreibt er heute ein Beisl, eine Wiener Gastwirtschaft, und wüsste noch immer nichts von seinem Halbbruder aus Süddeutschland, wenn Rolf Ditting eines Tages nicht jeden Krieger in Wien angeschrieben hätte. "Früher hat es mich nicht interessiert. Aber man wird älter und irgendwann wollte ich wissen, ob ich tatsächlich noch Geschwister habe." 94 Adressen schrieb er im Jahr 2004 an, zurück kam nicht ein Brief. Aber ein Anruf: "Ich bin Anita Krieger, die Schwiegertochter Ihres Vaters", sagte die unbekannte Frau am Telefon.

Der Papa war bereits 1976 im Alter von 74 Jahren verstorben, die Halbschwester Franziska lernt Ditting zusammen mit seiner Zwillingsschwester Brigitte bei einem Besuch 2005 in Wien kennen. "Nett" sei das gewesen, erinnert sich Ditting, der erst damals erfährt, dass der berühmte Fußballer Edi auch ein Sproß dieser Kriegers und damit sein Halbbruder ist. Vor wenigen Wochen flog die Familie dann erneut nach Wien. Ein Bildband von Konstanz und natürlich Marmelade haben die Dittings als Mitbringsel im Gepäck. "Ein richtig netter Kerl, freundlich und zurückhaltend ist der Edi gewesen", erinnert sich der Konstanzer.

Im Bildband seiner Heimatstadt zeigt er dem Österreicher die Orte, die der gemeinsame Vater am Bodensee sicher gesehen hat. Edi revanchiert sich mit einer Einladung zum Essen, es gibt natürlich Wiener Schnitzel. Über Fußball wird kaum gesprochen, über Cordoba schon gar nicht. Das machen die Kommentatoren und Fans auch so zu Genüge, schließlich gehört das seit 1978 zum festen Ritual, wenn Deutschland auf Österreich trifft.

Ditting will sich das morgige Spiel übrigens im Fernsehen ansehen. Richtig live. "Weil es so spannend wohl nicht werden wird. Schließlich ist Deutschland gut aufgestellt und hat seit 1978 kein Spiel mehr gegen Österreich verloren." Seit sein Halbbruder eben seinen größten Tag erlebte. Was der zu Dittings Einschätzung wohl sagen würde?