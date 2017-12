Tischtennis "Ich kann das noch gar nicht begreifen": Dimitrij Ovtcharov, die neue Nummer 1 im Tischtennis, im Interview

Kurz vor Weihnachten hat sich Dimitrij Ovtcharov selbst beschert. Der deutsche Tischtennis-Star über seine fast perfekte Saison und das Gefühl, der beste Spieler der Welt zu sein

Herr Ovtcharov, vor einer Woche haben Sie sich als erst zweiter deutscher Spieler nach Timo Boll den Spitzenplatz in der Weltrangliste gesichert. Wie fühlt es sich an, die Nummer eins zu sein?

Ehrlich gesagt völlig unreal. Ich kann das noch gar nicht richtig begreifen. Bereits der Gewinn des World Cups war unfassbar. Es gibt so viele unglaublich starke Spieler in dieser Sportart, vor allem die Cracks aus China. Jetzt ganz oben zu stehen, das macht mich natürlich stolz und glücklich, das gibt mir zusätzliches Selbstbewusstsein. Ich muss so vielen Menschen danken, die mich die ganze Karriere über unterstützt haben. So etwas schafft man schließlich auch nicht allein, sondern nur mit der Hilfe des gesamten Teams und natürlich der Unterstützung der Familie.

Wussten Sie bereits als Kind, dass Sie das eines Tages schaffen würden?

Als junger Spieler hat man immer hohe Ziele, das geht ja aber nur Schritt für Schritt. Seit sieben, acht Jahren stehe ich jetzt in den Top Ten, zuletzt ging es aber nur noch schwer vorwärts. Die Konkurrenz aus China ist so stark, da denkt man sich irgendwann auch mal, dass in Europa alles möglich ist, es weltweit aber extrem schwierig wird. Dass ich in dieser Saison sieben von zehn World-Tour-Turnieren gewinnen würde, damit konnte ja auch keiner rechnen. Das war schon ein Wahnsinnsjahr.

Warum sind die vermeintlich unschlagbaren Chinesen plötzlich schlagbar?

Ich glaube, das liegt an vielen Kleinigkeiten. Chinas Spitzenspieler haben in den vergangenen Jahren viele Spiele bestritten, waren vielleicht auch nicht alle stets in Bestform. Dazu kam die Einführung des neuen Balls mit einer anderen Plastikqualität. Damit kamen wir besser zurecht als die Chinesen. Und über Erfolg und Misserfolg entscheidet oftmals ein Ballwechsel. Wenn man dann mal so ein Spiel für sich entscheidet, steigt das Selbstvertrauen und der Glaube, solche Duelle gewinnen zu können.

Dazu kam, dass Chinas Tischtennis-Szene im Juni im Aufruhr war, als die Trainergarde um Liu Guoliang internen Umstrukturierungen zum Opfer fiel. Aus Protest boykottierten die Topstars um Ma Long die China Open. Stehen Sie eigentlich im Austausch mit Chinas Spielern? Wurde darüber diskutiert?

Ich kenne Ma Long und Fan Zhendong zwar ganz gut und habe mit beiden regelmäßig Kontakt, aber gerade dieses Thema ist sehr sensibel, da wird nicht wirklich darüber gesprochen.

Sie gelten als gewiefter Analytiker, dessen Trainingsfleiß sogar die Chinesen beeindrucken soll. Stimmt es, dass Sie Buch führen über alle ihre Spiele? Dass Sie bereits beim Frühstück Youtube-Videos Ihrer nächsten Gegner anschauen?

(Lacht) Nein, das ist etwas übertrieben. Ich habe mir in jungen Jahren einen guten Ruf erarbeitet, daher kommen diese Geschichten. Aber beim Frühstück gibt es Frühstück und keine Videos. Danach bringe ich meine Tochter in den Kindergarten, und erst dann beginnt das Training. Ich kann auch nicht mehr in dem Umfang trainieren wie früher, als ich 17, 18 Jahre alt war. Andere Trainingsinhalte sind inzwischen wichtiger. Ich kann dafür heute ein Spiel besser lesen als damals und besser meine Leistung abrufen.

Ihre Eltern verließen die Ukraine 1992 aus Sorge vor den Folgen des Tschernobyl-Unglücks. Im niedersächsischen Hameln machten Sie als Sechsjähriger am Küchentisch ihre ersten Schläge, als Netz dienten angeblich einige Bücher.

Genau.

Danach wurden Sie zum Kellerkind.

(Lacht) Das kann man so sagen, ja.

Im Untergeschoss wurden Sie von Ihren Eltern trainiert, ihr Vater war früher selbst Nationalspieler von Russland. Ohne einen solchen Hintergrund wäre Ihre Karriere kaum denkbar gewesen?

Die Familie ist immer der Grundstein und bis heute der Rückhalt. Das ist das Allerwichtigste. Ich bin gesegnet, so tolle Eltern und inzwischen auch eine eigene tolle Familie mit Frau und Kind zu haben. Alle ziehen an einem Strang, stellen häufig ihre eigenen Interessen hintenan.

Gab und gibt es Phasen, in denen Sie keine Lust auf Tischtennis hatten oder haben?

Klar, ich spiele jetzt seit 23 Jahren – und das gefühlt täglich. Da gibt es nicht nur gute Tage. Aber mein Vater hat mir früh erklärt, wie wichtig es ist, viel und gut zu trainieren. Man hat schließlich auch eine Verantwortung dem eigenen Anspruch gegenüber, aber auch den Partnern und Sponsoren. Ich versuche, das Maximale aus jedem Tag rausholen. Ich weiß heute aber auch, dass es manchmal besser ist, zu regenerieren, den Kopf frei zu bekommen und mal nichts zu tun, als schlecht zu trainieren.

Inwiefern spielt das sportliche Abschneiden auch in Ihrem Privatleben eine Rolle? Sind Sie nach Niederlagen ungenießbar oder hat sich das spätestens nach dem Duschen erledigt?

Früher haben mich Niederlagen wochenlang gewurmt. Und auch heute noch muss ich sagen, dass Timo Boll so etwas besser abhaken kann als ich. Harte Niederlagen wie bei der WM in Düsseldorf, als ich im Achtelfinale gegen den Japaner Koki Niwa verloren habe, gehen mir immer noch nach. Aber ich weiß inzwischen auch, dass sich als Familienvater nicht alles um den Sport drehen kann, dass man auch eine Verantwortung der Familie gegenüber hat.

Sie leben in Düsseldorf, spielen für Fakel Orenburg in Russland und bei Turnieren rund um den Globus. Da kamen einige Flugstunden zusammen.

Das ist schon extrem und gerade dieses Jahr hat noch einmal alles in den Schatten gestellt. In Deutschland habe ich tatsächlich nicht allzuviel Zeit verbracht, das war für Familie und Körper schon eine Herausforderung. Das kann man nicht jedes Jahr machen.

Erst Jörg Roßkopf, dann Timo Boll, jetzt Sie – Deutschland hat seit Jahrzehnten Tischtennis-Stars, dennoch stagniert der Sport in Sachen Mitgliedern, Zuschauerzahlen und Medienpräsenz.

Ja, das ist schade. Das liegt meiner Meinung nach hauptsächlich schon an der geringen Zahl an TV-Übertragungen. In Ländern wie China oder Japan ist das anders, da kommen Berichte von den besten Spielern fast täglich landesweit im TV. Unser Sport hat da einen ganz anderen Stellenwert.

Spielen Sie gerne gegen Timo Boll? Sie sind ja miteinander befreundet, haben früher sogar ein eigens Zimmer in seinem Haus im Odenwald gehabt.

Das war für mich als junger Spieler natürlich fantastisch – mit so einem außergewöhnlichen Spieler zu trainieren und von ihm zu lernen und nicht noch groß herumfahren zu müssen. Dieses Jahr war es schon etwas blöd, dass wir so oft in Endspielen aufeinandertrafen und ich so viele davon gewonnen habe – ausgerechnet gegen ihn. Aber Tischtennis ist unser beider Leidenschaft. Im Match geben wir alles, da will jeder gewinnen, danach sind wir dann aber wieder Freunde.

Das klappt?

(Lacht) Vielleicht braucht der eine mal zehn Minuten länger dafür, aber wir können das ganz gut trennen.

Sie spielen für Fakel Gazprom Orenburg in Russland. Wie haben Sie die Debatte um den russischen Olympia-Ausschluss verfolgt?

Sport hat in Russland eine riesige Bedeutung. Der Schock im Land ist tief.

Und wie feiern Sie Weihnachten? Legen Sie den Schläger komplett weg?

Erst mal ist Pause, meine Eltern und die meiner Frau kommen zu uns. Zu essen gibt es traditionelle Gerichte aus Schweden – ich glaube was mit Fleischbällchen und Fisch. Am 26. Dezember muss ich aber schon wieder zu Liga-spielen nach Russland. Über Neujahr steht dann aber Urlaub an.

Welche Wünsche haben Sie für 2018?

Ich bin noch so geschlaucht, ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht. Was wünsche ich mir? Mehr Zeit mit der Familie. Das auf jeden Fall. Sportlich gesehen möchte ich natürlich die Nummer eins verteidigen und die Chinesen weiter ärgern. (grinst)

Fragen: Dirk Salzmann

Zur Person

Dimitrij Ovtcharov ist 29 Jahre alt. Er wurde in Kiew in der Ukraine geboren, wuchs ab 1992 in Deutschland auf. In der Tischtennis-Weltrangliste wird er ab Januar als Nummer eins geführt. Das schaffte vor ihm mit Timo Boll nur ein deutscher Spieler, der Odenwälder stand von Januar bis Mai 2003 sowie noch einmal zu Beginn des Jahres 2011 an der Spitze, ist aktuell Fünfter. Ovtcharov gewann zahlreiche Titel, für Aufregung sorgte 2010 allerdings auch ein positiver Dopingtest, der durch kontaminiertes Fleisch zustande kam. Ovtcharov blieb daher straffrei. (sal)