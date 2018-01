Die lebenslang für Olympia gesperrten russischen Sportler gehen vor dem Internationalen Sportgerichtshof gegen ihre Strafen vor. Das IOC ist sich seiner Sache sicher, doch es gibt durchaus Zweifel. Viel kommt wohl auf den Kronzeugen an.

Im Skandal um Russlands olympischen Dopingbetrug haben kurz vor Eröffnung der Winterspiele von Pyeongchang jetzt die höchsten Sportrichter das Wort. Von Montag an stehen bei den Anhörungen von 39 russischen Athleten vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in Genf die vom IOC verhängten lebenslangen Olympia-Sperren auf dem Prüfstand. Auch wenn das Internationale Olympische Komitee die Beweislast für ausreichend hält und seine Sanktionen gegen die Wintersport-Großmacht verteidigt, ist eine Aufhebung des Olympia-Banns für zahlreiche russische Medaillengewinner von Sotschi 2014 keineswegs ausgeschlossen.

Bis spätestens zum 2. Februar, genau eine Woche vor Eröffnung der Pyeongchang-Spiele, wollen die CAS-Richter ihre Entscheidung treffen. Die russische Seite geht voller Trotz und Zuversicht in die Genfer Verhandlungen, ein Eingeständnis der Doping-Schuld gibt es weiter nicht. Im Gegenteil: Das staatliche Ermittlungskomitee bekräftigte zuletzt erneut, die Beweise der IOC-Disziplinarkommission zu Manipulationen in Sotschi seien widerlegt.

Auch bei den betroffenen Weltverbänden bekommt das IOC bei seinen Sanktionen gegen einzelne Athleten Gegenwind. Rodler-Chefjurist Christian Krähe sagte mit Blick auf die aus seiner Sicht zu dünne Beweislast: „Ich frage mich, wie das IOC zu diesem Ergebnis kommen konnte.“ Der Rodel-Weltverband FIL verzichtete daher auf Strafen gegen die vom IOC gesperrten Albert Demtschenko und Tatjana Iwanowa.

Der Bob- und Skeletonverband IBSF stellte die Verfahren gegen russische Athleten vorläufig ein. Im Eisschnelllauf sind die vom IOC als Dopingbetrüger verurteilten Russen ebenfalls noch dabei und erobern – wie am Wochenende in Erfurt Olga Fatkulina – weiter Podestplätze. „Für den Sport ist das überhaupt nicht gut“, sagte der deutsche Cheftrainer Jan van Veen. Der Weltverband ISU will vor eigenen Maßnahmen den Spruch der CAS-Richter abwarten. Dagegen wurden sechs russische Langläufer um Sotschi-Olympiasieger Alexander Legkow vom Ski-Weltverband auch aus dem Weltcup verbannt.

Das IOC ist sich seiner Sache sicher. Die nach Ermittlungen der sogenannten Oswald-Kommission getroffenen Entscheidungen stützten sich auf Zeugenaussagen, die durch umfangreiche forensische Beweise bestätigt würden, hieß es vor den CAS-Anhörungen.

Viel wird nun wohl von der Überzeugungskraft des Kronzeugen Grigori Rodschenkow abhängen. Der frühere Leiter des Moskauer Anti-Doping-Labors, der nach seiner Flucht in die USA sein Wissen über den organisierten Sportbetrug preisgab, soll per Video oder Telefon zu den Verhandlungen zugeschaltet werden. „Er weiß, dass die Zukunft vieler sauberer Athleten auf der Kippe steht, denn ohne seine Aussage würden die Olympia-Sperren für russische Athleten sicherlich rückgängig gemacht werden“, sagte Rodschenkows Anwalt Jim Walden der Deutschen Presse-Agentur.

Rodschenkows bisherige Aussagen waren Kern des Reports von Sonderermittler Richard McLaren, der das Manipulationssystem der Russen umfassend dokumentierte. Auf dieser Basis hatte das IOC in einer umstrittenen Entscheidung Russlands Nationales Olympisches Komitee bis mindestens zum Ende der Winterspiele im Februar suspendiert. In Pyeongchang dürfen nur vom IOC überprüfte russische Einzelsportler unter neutraler Flagge und ohne Hymne teilnehmen.

In Russland schwelt die Wut weiter, auch wenn Kremlchef Wladimir Putin mit einem Machtwort die Bedingungen des IOC akzeptiert hatte. Zuletzt kursierten Berichte, der russische Föderationsrat wolle auf Betreiben nationalistischer Politiker die für den Olympia-Ausschluss verantwortlichen Funktionäre der Welt-Anti-Doping-Agentur strafrechtlich belangen oder mit Sanktionen belegen.

Doping in Russland - Chronik eines Skandals

Ein Skandal um systematisches Doping in Russland erschüttert die internationale Sportwelt seit Jahren. Ein Rückblick: Dezember 2014 Ein ARD-Dokumentarfilm enthüllt, dass viele Erfolge russischer Leichtathleten Ergebnis systematischen Dopings waren.

November 2015 Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) legt einen ersten Bericht vor. Sie suspendiert den russischen Leichtathletik-Verband ARAF sowie Russlands Anti-Doping-Agentur RUSADA.

Mai 2016 Der frühere Leiter des Moskauer Anti-Doping-Labors, Grigori Rodschenkow, gibt zu, während der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi systematische Manipulationen im russischen Team mitorganisiert zu haben. Bei Nachkontrollen zu den Olympischen Spielen 2012 in London wurden laut Internationalem Olympischem Komitee (IOC) 23 Sportler positiv getestet.

Juni 2016 Die WADA erhebt erneut schwere Vorwürfe. Kontrolleure seien in Russland von Athleten massiv behindert und vom Geheimdienst eingeschüchtert worden. Nachweislich sauberen russischen Sportlern erlaubt das IOC die Olympiateilnahme in Rio unter ihrer Landesflagge.

Juli 2016 Die WADA wirft Russland staatlich gesteuertes Doping vor. So seien im Moskauer Anti-Doping-Labor über Jahre hinweg positive Proben verschwunden, um gedopte Athleten zu schützen. Dennoch schließt das IOC die russische Mannschaft nicht komplett von Olympia in Rio aus, was auf heftige Kritik stößt.

Dezember 2016 Ein weiterer WADA-Bericht sorgt für Aufsehen: Ihren Ermittlungen zufolge waren mehr als 1000 russische Sportler zwischen 2011 und 2015 Teil einer groß angelegten staatlichen Dopingpolitik.

Juni 2017 Ein Jahr vor der WM in Russland gerät auch der russische Fußball immer stärker unter Verdacht. WADA-Sonderermittler Richard McLaren geht nach einem ARD-Bericht davon aus, dass es dort ein separates Doping-Vertuschungssystem gegeben hat.

November 2017 Wegen systematischen Dopings bei den Spielen in Sotschi 2014 verhängt das IOC erste lebenslange Sperren für Olympia. Von den betroffenen 43 russischen Sportlern legen 42 beim Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne Einspruch ein.

Dezember 2017 Ein Komplett-Ausschluss für die kommenden Winterspiele in Südkorea bleibt russischen Athleten erspart. Unbelastete Sportler dürfen unter neutraler Flagge starten, entscheidet das IOC. Ein Skandal um systematisches Doping in Russland erschüttert die internationale Sportwelt seit Jahren. Ein Rückblick:

Der Internationale Sportgerichtshof CAS

Der Internationale Sportgerichtshof CAS urteilt seit 1984 als letzte Instanz bei Streitfällen im Sport. Grundlage des „Court of Arbitration for Sport“, kurz CAS, in Lausanne sind vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) geschaffene Statuten. Als Präsident fungiert der Australier John Coates.

1995 wurde der CAS nur in 13 Fällen angerufen. Inzwischen haben die 369 Richter aus 83 Ländern, darunter 17 aus Deutschland, alle Hände voll zu tun. 2008 stieg die Zahl auf 313 Verfahren, 2016 wurde gar die Rekordzahl von 599 Fällen erreicht. Damit stößt der CAS an seine Kapazitätsgrenze.

Verfahren zahlreicher prominenter Funktionäre oder Sportler fanden vor dem CAS statt. So wurden unter anderem im Zuge des FIFA-Skandals die Fälle des früheren Fußball-Weltverbandschefs Joseph Blatter und des Ex-UEFA-Präsidenten Michel Platini in Lausanne verhandelt. Auch prominente Dopingfälle wie das Verfahren der fünfmaligen Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein oder die Causa um Ex-Tour-de-France-Sieger Alberto Contador landeten vor den Sportrichtern in Lausanne.

Bei Olympischen Spielen ist der CAS inzwischen mit einer Adhoc-Kommission vertreten. So hatten die Richter 2016 in Rio de Janeiro gerade im Zuge des russischen Dopingskandals Schwerstarbeit zu verrichten.