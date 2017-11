vor 12 Stunden Daniel Schottmüller Stuttgart Holger Laser ist die Stimme des VfB Stuttgart

Holger Laser ist der Stadionsprecher des VfB Stuttgart. Außerdem bildet er die Einmann-Redaktion des vereinseigenen Videosenders VfB-TV. Der SÜDKURIER hat den 47-Jährigen an seinem Arbeitsplatz in der Mercedes-Benz-Arena besucht. Im Gespräch verrät Laser, warum Vedad Ibisevic gar nicht so böse ist wie viele denken – und wie aus einer launigen Ansage ein mittelgroßer Fußballskandal wurde.