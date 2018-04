Fußball Heynckes: Unerkannt im Aufzug

Bayern-Trainer Jupp Heynckes fährt Aufzug – und wird von zwei US-Touristen nicht erkannt. Ein besonderer Moment für den 72-Jährigen

Immer diese Amerikaner. Da sorgen sie schon in der Formel 1 für Unruhe, weil sie in Form der neuen Eigentümer die Motorsportkönigsklasse ab 2021 komplett umkrempeln wollen. Und dann auch noch das: Erkennen zwei Touristen bei ihrem Besuch in München doch tatsächlich Jupp Heynckes nicht. Was war geschehen? Heynckes, der Erfolgstrainer des FC Bayern und laut des bayerischen US-Gesandten Bastian Schweinsteiger auch in Nordamerika ein sehr bekannter Mann, verlässt gerade seine Suite in einem Münchner Hotel und steigt in den Aufzug. Dort trifft er auf zwei Touristen aus den USA, die beim Anblick einer Einkaufstüte mit dem aufgedruckten Emblem des FC Bayern in Heynckes Hand begeistert fragen, ob er denn ein Fan dieses Clubs sei. Heynckes, ganz weltgewandter Gentleman, antwortet mit einem „Ja, natürlich“. Und lächelt. Immerhin, das mag dem 72-Jährigen durch den Kopf gegangen sein, kennen die beiden Gäste seinen Verein. Ist ja bei Amerikanern und Fußball auch nicht selbstverständlich. Und Heynckes, der zum Erzählen dieser Anekdote nach eigentlich schon beendeter Pressekonferenz extra noch einmal auf seinen Platz zurückgekehrt war, fühlte sich durch das Nichterkennen sogar geerdet. Fast so wie ein normaler Mensch, was Profifußballer und -trainer ja nur noch selten sein können. Die Begeisterung um sie herum nimmt oftmals groteske Züge an. Foto hier, Selfie da, Autogramm dort. Da kann eine Aufzugfahrt in einem Münchner Hotel mit zwei US-Amerikanern doch richtig erholsam sein. Wenn selbst einer der besten Fußballtrainer der Welt ausnahmsweise mal nicht erkannt wird.