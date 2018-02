Olympia Heute ein König: Marco Scheinhof auf dem Weg zum Südkoreaner

Unser Mann vor Ort nähert sich der südkoreanischen Kultur an. Einer Einkleidung folgt ein einheimisches Abendessen

So also muss sich ein König fühlen. Umsorgt, Hilfe beim Anziehen und auf dem Thron sitzen. Herrlich. Was ein roter Umhang und eine schwarze Mütze nicht alles ausmachen. Die Koreaner haben in den vergangenen Tagen ihren Mondneujahrstag Seollal gefeiert. Der eigentliche Tag war am Freitag, die Feierlichkeiten aber dauern vier Tage. Ein langes Wochenende also. Die Organisatoren der Spiele freut das, konnten sie doch plötzlich eine verstärkte Nachfrage nach Eintrittskarten feststellen. In den Tagen zuvor war es an vielen Veranstaltungsorten doch recht leer geblieben.

Um der Öffentlichkeit ihre Kultur näherzubringen, haben die Südkoreaner auf dem Weg in den Journalisten-Frühstücksraum viele Stände aufgebaut. Mit traditionellen Spielen, technischen Neuheiten und einer Ausstellung zum Buchdruck, den die Südkoreaner schon weitaus früher als der Rest der Welt erfunden haben wollen. Und an einem Stand ermöglichen sie es, sich die Kleidung eines Königs überzuwerfen. Also rein in den Umhang, Mütze auf und rauf auf den Thron. Fühlt sich nicht schlecht an. Den Einheimischen jedenfalls scheint der Anblick zu gefallen, sie wollen auch ein Foto mit dem koreanischen König aus Europa.

Zur Feier des Tages wollen sich auch die deutschen Journalisten mal etwas gönnen. Einen Spaziergang am Strand, bei kalten Temperaturen und eisigem Wind. Aber die Sonne scheint. Und die überaus freundlichen Koreaner haben eine imposante Kunstausstellung auf den Sand gebaut. Ein ewiges Licht ist zu sehen, eine Skulptur mit Marx, Lenin und Mao sowie eine Außensauna. Und natürlich die Olympischen Ringe mit dem Meer in Hintergrund. Die Schlange davor ist groß, die Ringe sind als Fotomotiv begehrt. Und zum Abschluss des feierlichen Vormittags gibt es das erste koreanische Essen seit Beginn der Spiele. Eine Fischplatte – was sonst direkt am Meer – mit heimischen Beilagen. Kimchi wird serviert, natürlich, dazu Tofu, eingelegter Knoblauch und Wasabi. Alles davon recht scharf, aber lecker. Gott sei dank stand auf der Speisekarte kein Hund. Dessen Fleisch stand jahrelang in der Gunst der Südkoreaner ganz oben. Bis vor Kurzem sollen noch 2,5 Millionen Hunde pro Jahr verspeist worden sein. Dem Fleisch wird eine kühlende und erfrischende Wirkung nachgesagt, also im Sommer gerne gegessen. Mittlerweile ist in Seoul aber der größte Markt für Hundefleisch geschlossen worden. Wohl auch wegen der Olympischen Spiele. Die Regierung Südkoreas fürchtete um den Ruf des Landes. Zu Recht.