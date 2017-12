Skispringen Heimsieg in Titisee-Neustadt

Skispringer Richard Freitag gewinnt vor Andreas Wellinger. Wegen des schlechten Wetters muss der Wettkampf mehrere Male verschoben werden..

Immer wieder wird der Start verschoben. Immer wieder leuchten die neuen Meldungen auf den Bildschirmen auf. Es wird immer dunkler rund um die Schanze in Titisee-Neustadt, immer ungemütlicher. Erst schneit es, später wird der Niederschlag zu Regen. Das größte Problem aber ist erneut der Wind. Der frischt immer mehr auf, schon am Freitag hatte er für eine Absage der Qualifkation gesorgt. Als dann endlich gesprungen wird, ist der Jubel im deutschen Team groß. Richard Freitag gewinnt vor Andreas Wellinger. Doch bis dahin war eine Menge Arbeit rund um die Schanze nötig.

Zum neunten Mal seit dem Umbau der großen Hochfirstschanze im Jahr 2001 gastierten die weltbesten Schanzenpiloten zu Weltcup-Skispringen in der Wälderstadt. Aber irgendwie scheint der Wettergott kein Fan zu sein. Über zwei Wochen präsentierte sich die Ferienregion Hochschwarzwald in ihrem besten Winterkleid – just zum Weltcup-Wochenende setzte der Wetterumschwung ein. Aber die Organisatoren präparierten die Schanze einwandfrei. Aber was hilft es, wenn das Wetter nicht mitspielt?

Beim Einzelwettkampf am Sonntag ist Geduld angesagt. Während die Helfer an der Schanze mit Hilfe des Pistenbully Schwerstarbeit zu verrichten haben, zieht es die Skispringer ins Warme. „Wir haben uns die Zeit mit englischem Fußball vor dem Fernseher vertrieben“, sagt Daniel Andre Tande nach seinem Sprung auf 135,5 Meter (122,5 Punkte) und Rang drei. Und dann werden auch die 3500 hartgesottenen Fans belohnt. Eine Woche nach dem zweifachen Triumph in Nizhny Tagil (Russland) stehen Richard Freitag und Andreas Wellinger erneut auf den obersten Stufen des Podests, diesmal in umgekehrter Reihenfolge.

Mit der Tagesbestweite von 145 Metern (128,4) fliegt der 26-Jährige von der SG Nickelhütte Aue zu seinem siebten Weltcupsieg. „Kurzeitig habe ich gedacht es wird nichts mehr heute. Die Leute haben sich viel Mühe gegeben und die Schanze war sehr gut präpariert, die haben eine wahnsinnige Arbeit vollbracht“, sagt Freitag. Auch Andreas Wellinger kommt nach seinen 139,5 Metern (126) und Rang zwei aus dem Strahlen nicht mehr heraus. „Wir haben heute die Chance kaltblütig ausgenutzt, man heute auch unverschuldet viele Meter und Punkte verlieren können“, freut sich Bundestrainer Werner Schuster über das starke Mannschaftsergebnis mit vier Athleten in den besten 15. Nicht so gut läuft es für den einzigen Wahl-Schwarzwälder. Stephan Leyhe (SC Willingen), der in Breitnau lebt, verpasst mit 121,5 Metern auf Rang 16 die halbe Olympianorm nur knapp, Karl Geiger (SC Oberstdorf) springt mit 119,5 Metern auf Rang 14.