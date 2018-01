Handball-EM Halbfinale plötzlich wieder realistisch

Durch die überraschenden Niederlagen von Spanien und Mazedonien kann Deutschland das Halbfinale der Handball-EM trotz der Niederlage gegen Dänemark aus eigener Kraft erreichen

So schnell kann sich das Blatt im Handballsport wenden. Nach der knappen 25:26 Niederlage gegen den amtierenden Handball-Olympiasieger Dänemark am vergangenen Sonntag wurden der Deutschen Nationalmannschaft nur noch theoretische Chancen auf das Halbfinale bei der Europameisterschaft in Kroatien prophezeit. Doch nach den Ergebnissen am Dienstag haben die "Bad Boys" von Bundestrainer Christian Prokop vor dem letzten Spiel gegen Spanien am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF) in der Hauptrunde alle Chancen wieder in der eigenen Hand, ohne auf Schützenhilfe angewiesen zu sein.

Warum kann Deutschland das Halbfinale wieder aus eigener Kraft erreichen?

In das Halbfinale ziehen die jeweils besten zwei Mannschaften aus den Hauptrunden-Gruppen 1 und 2 ein. Dort spielt der Erstplatzierte aus Hauptrunden-Gruppe 1 gegen den Zweitplatzierten aus Hauptrunden-Gruppe 2. Der Erstplatzierte aus Hauptrunden-Gruppe 2 spielt gegen den Zweitplatzierten aus Hauptrunden-Gruppe 1. Am Dienstag verloren Spanien gegen Slowenien (26:31) und Mazedonien gegen Tschechien (24:25) überraschend ihre Begegnungen. Dadurch steht Dänemark als erster Halbfinal-Teilnehmer fest. Auch der amtierende Europameister Deutschland würde mit einem Sieg sicher ins Halbfinale einziehen.

Wie stehen die Chancen auf einen Sieg gegen Spanien?