Gute Noten für Freiburger Schwerarbeiter

Die Leverkusener waren stark, die Freiburger allerdings auch. Vor allem in der Defensive überzeugten die Mannen von Trainer Christian Streich. Die Freiburger Spielernoten von Joscha Mittmann.

Alexander Schwolow:

Nachdem er in Dortmund verletzt gefehlt hatte, hütete der etatmäßige Stammkeeper wieder den Freiburger Kasten. Blieb bis auf eine verunglückte Ballannahme, die zu einer gefährlichen Situation im eigenen Strafraum führte, fehlerlos und hielt so seinen Kasten gegen die Werkself, die unter Trainer Heiko Herrlich bisher in jedem Spiel getroffen hatte, sauber. – Note: 2,5

Lukas Kübler:

In der Viererkette als Rechtsverteidiger aufgestellt, bekam er es oft mit Bayers Topscorer Leon Bailey zu tun. Ließ sich von dessen aktuell großartiger Form nicht einschüchtern und wusste Zweikämpfe für sich zu entscheiden. Eine ordentliche Partie. – Note: 2,5

Manuel Gulde:

Seine Rückkehr in den Freiburger Kader zum Rückrundenauftakt gibt der Abwehr Stabilität. Vorbildliches Zweikampfverhalten, gutes Stellungsspiel sowie Ruhe und Übersicht rechtfertigen seine Aufstellung in der Freiburger Startformation. – Note: 2,5

Caglar Söyüncü:

Bis auf einen für ihn typischen Ballverlust in den eigenen Reihen zu Beginn des Spiels, blieb auch er ohne groben Patzer. Vielmehr zeigte er eine solide Defensivleistung und hatte mit 73 Prozent gewonnener Zweikämpfe den besten Wert aller Spieler. – Note: 2,5

Christian Günter:

Der Unerschöpfliche! Bemerkenswert, wie er auch nach intensivsten 70 oder 80 Minuten immer noch die linke Seite auf und ab sprintet. Schaltete sich häufig in Offensivaktionen seiner Mannschaft ein, versuchte es in der ersten Hälfte gar selber mit einem wuchtigen Schuss, der das gegnerische Tor nur knapp verfehlte. Auch defensiv stark. – Note: 2,5

Lucas Höler:

Der vom SV Sandhausen in der Winterpause verpflichtete Offensivmann musste auf der rechten Außenseite ran. Ging lange Wege zurück und verteidigte eifrig mit, nach vorne jedoch quasi ohne Wirkung. Fehlabspiele und Ballverluste, zudem ein verpasster Kopfball zum möglichen 1:0. Da geht sicher noch mehr. – Note: 4,5

Amir Abrashi:

Zeigte sich gewohnt kämpferisch und aggressiv, eroberte im Mittelfeld viele Bälle. Besonders in Hälfte zwei, als vielen Akteuren langsam die Luft auszugehen schien, ging er weiter lange Wege und gab keinen Ball verloren. Im Offensivspiel blieb er bis auf eine gute Flanke, die Höler dann nicht verwerten konnte, relativ blass. - Note: 2,5

Robin Koch:

Der etatmäßige Innenverteidiger muss seit Anfang der Rückrunde als Sechser agieren, präsentierte sich dabei aber zuletzt sehr ordentlich. Auch gegen Leverkusen war Koch wieder im defensiven Mittelfeld aufgestellt und sollte das Spiel von hinten raus leiten, was ihm über weite Strecken ganz gut gelang. – Note: 3

Janik Haberer:

War unentwegt in Bewegung und arbeitete auch defensiv viel. Zusätzlich war er an so gut wie allen Freiburger Offensivaktionen beteiligt. Zwei seiner aussichtsreichen Abschlüsse konnte Bayer-Torhüter Leno parieren, seine beste Chance vereitelte Jonathan Tah kurz vor der Linie. Nach der fünften gelben Karte in Hannover gesperrt. – Note: 2,5

Tim Kleindienst:

Agierte gegen Leverkusen als einer von zwei Stürmern im Freiburger 4-4-2-System. Von Petersen in Szene gesetzt, kam er in der ersten Hälfte frei vor Leno zum Schuss, scheiterte aber an Torhüter Leno. Am Ende fix und fertig. – Note: 3,5

Nils Petersen:

Der Kapitän und Topscorer der Freiburger zeigte sich zuletzt in bestechender Form. Gegen Leverkusen konnte er diese Form zwar nicht mit einem Tor bestätigen, zeigte aber trotzdem eine gute Partie. Mit den meisten Torschüssen sowie Torschussvorlagen war er in der Offensive der Freiburger der aktivste Mann, lediglich an der Präzision seiner Abschlüsse haperte es. Ansonsten Antreiber, Ratgeber oder mal Schlichter – ein richtiger Kapitän eben. – Note: 2

Florian Kath:

Ersetzte nach 69 Minuten Höler, konnte aber nichts Erwähnenswertes zum Spiel beitragen und bleibt ohne Bewertung.

Nicolas Höfler :

Kam in der Nachspielzeit für Janik Haberer und somit zu spät für eine Bewertung. Leider aber noch rechtzeitig, um sich seine fünfte gelbe Karte abzuholen. In Hannover gesperrt.