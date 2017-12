Der SC Freiburg hat am Dienstagabend das Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:0 gewonnen. Vor 23 800 Zuschauern im Schwarzwaldstadion erzielte Nils Petersen in der 20. Minute per Foulelfmeter das entscheidende Tor. Es berichtet SÜDKURIER-Sportchef Ralf Mittmann.

Kein Schnee im Schwarzwaldstadion, keine Unsicherheit wie zuletzt in Köln, ob das Spiel ausgetragen werden kann. Und doch begann die Partie gegen Gladbach mit Verspätung, weil die Borussen etwas verspätet am Ort des Geschehens eintrafen. Scherzkekse unter den 24 000 Zuschauern meinten augenzwinkernd, so hätten die Sportclub-Spieler noch mal zehn Extraminuten Erholung bekommen. In Wirklichkeit war es natürlich alles andere als witzig, dass die wackeren Sieger von Kölle nur zwei Tage danach schon wieder antreten mussten. Geschuldet war das Ärgernis einer tatsächlich schwierigen Konstellation, den 16. Spieltag auf zwei Wochentage zu verteilen, vor allem aber der Tatsache, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) dem ZDF für die Liveübertragung am kommenden Freitag eine halbwegs namhafte Abendbegegnung anbieten wollte. Die heißt Mönchengladbach gegen den Hamburger SV – und da wollten die Borussen natürlich nicht erst am Mittwoch in Freiburg antreten. Die einzige Alternative wäre die Partie Werder Bremen gegen Mainz 05 gewesen, aber bevor das ZDF darüber hätte sein Missfallen kundtun können, hat die DFL vorbeugend dem SC Freiburg den sauren Apfel gegeben.



Die Frage war denn, inwieweit die Mannen von Trainer Christian Streich die Strapazen vom heroischen, in letzter Nachspielminute mit dem 4:3-Siegtreffer gekrönten Aufholjagd vom Sonntag würden abschütteln können.

Oder ob sie vielleicht sogar Euphorie konservieren konnten, um auch gegen die Gladbacher etwas Zählbares zu holen.



Nach einem verhaltenen Beginn zeigten die Freiburger, dass sie wollten – und auch konnten. In der 15. Minute klatschte der Schuss von Tim Kleindienst aus 16 Metern gegen die Latte, zwei Minuten später schickte Caglar Söyüncü einen weiten Pass Richtung Nils Petersen, der dann im Laufduell mit Jannik Vestergaard plötzlich auf den Boden fiel und sogleich lautstark Elfmeter reklamierte. Schiedsrichter Deniz Aytekin ließ weiterspielen, nach 75 Sekunden (!) aber unterbrach er das Spiel, griff sich ans Ohr, schnappte sich den Ball und legte ihn nach einem flotten Marsch im Gäste-Strafraum auf den Elfmeterpunkt. In Köln hatte Videoassistent Patrick Ittrich gesehen, dass Vestergaard Petersen leicht am Fuß touchierte, worauf sich der Freiburger sozusagen selbst das Bein stellte. Wie gesagt: 75 Sekunden hatte es von Petersens Sturz bis zur Intervention Ittrichs gedauert. Den Freiburgern war’s egal, Hauptsache, Strafstoß – eiskalt verwandelte Petersen zum 1:0 (20.).



Auch danach bestimmten die Hausherren das Geschehen, ohne mit vollem Risiko nach vorne zu spielen. Zwei gute Chancen gab es trotzdem. Nach einer schönen Stafette über Yoric Ravet und Marco Terrazzino missriet Christian Günter aus aussichtsreicher Position der Schuss (39.). Und der Knaller mit links von Kleindienst (45.) rauschte am linken Toreck vorbei.

Von Gladbach war bis dahin so gut wie nichts zu sehen, zwei Weitschüsse von Lars Stindl waren alles, und die wurden zur leichten Beute von SC-Keeper Alexander Schwolow.



Bis zur Halbzeit hatten die Freiburger also keine konditionellen Probleme. Würden die Kräfte noch weitere 45 Minuten reichen, zumal dann, wenn der Gegner zielstrebiger aus der Pause zurückkommen sollte? Dazu hatten die Gladbacher erst mal gar keine Möglichkeit, denn nur 30 Sekunden nach Wiederbeginn passierte ein hoher 20-Meter-Schuss von Petersen Torwart Sommer, doch krachte der Ball erneut an die Latte. Und wieder nur 35 Sekunden später rissen einige Sportclub-Anhänger bereits die Arme in die Höhe, doch Sommer tat dies auch und lenkte Kleindiensts famosen Kopfball über die Latte. Dann die 53. Minute: Jannik Haberer konnte mit Anlauf aus 20 Metern draufhalten, wieder war Sommer mit einer Glanzparade Endstation. Als sich Vestergaard nach Ravet-Flanke einen Querschläger leistete, kam Kleindienst aus sieben Metern zum Schuss, doch er ballerte die Kugel dem Dänen gegen den Körper (67.). Die Freiburger könnten längst klar führen.



Und dann musste plötzlich doch Schwolow sein Können unter Beweis stellen. Der eingewechselte Raffael ließ aus der Distanz den ersten echten Gladbacher Schuss los, doch Freiburgs Torhüter parierte glänzend (70.). der Ex-Freiburger Vincenzo Grifo versuchte es mit einem frechen Heber, doch Schwolow war auch da zur Stelle (88.). Dann war Schluss und der hochverdiente Freiburger Sieg perfekt – unter stehenden Ovationen des Publikums.