Olympia Grandiose Leistung: Die deutschen Eishockeyspieler setzen sich ein Denkmal

Unser Sportredakteur Marco Scheinhof fasst zusammen, was die deutschen Eishockeyspieler derzeit eigentlich auf dem Eis fabrizieren – und was hinter dieser Leistung steckt

Es ist einfach nur Wahnsinn, was die deutschen Eishockeymänner in Südkorea leisten. Deutsche Teams reisen selten mit hohen Erwartungen zu einem solch hochkarätig besetzten Turnier. In der Vergangenheit haben sie oft hoch verloren und sind früh zu Olympiatouristen geworden. Nun aber stehen sie im Finale. Nach Siegen gegen Schweden und Kanada. Gegen Eishockey-Nationen, die sich sonst nur über die Höhe der Siege gegen Deutschland Gedanken machen. Und keineswegs an eine Niederlage denken. Marco Sturm und seine wilde Truppe aber haben es geschafft, dass Deutschland plötzlich in der Eishockey-Weltkarte ganz dick eingetragen ist. Finale bei Olympia, das gab es noch nie. Das ist unglaublich. Sturm ist es gelungen, die Dürre unter seinem Vorgänger in eine Rekordernte umzuwandeln. Alle Spieler kommen wieder gerne zum Nationalteam, das ist die Grundvoraussetzung. Teamgeist, Leidenschaft, Kampfeswille, all das ist vorhanden. Aber nicht nur das, die deutsche Mannschaft setzt auch spielerische Glanzlichter. Was sie bisher erreicht hat, ist eine Sensation, ja eigentlich ein kleines Wunder. Und das können Deutschlands neue Eishockeyhelden am Sonntag noch zu einem großen machen. Gegen die Auswahl „Olympische Athleten aus Russland“, die der große Favorit ist. Natürlich. Aber das waren auch die Schweden und die Kanadier. Und? Um solche Feinheiten kümmert sich das deutsche Team nicht. Es spielt beherzt drauf los mit der nötigen Kaltschnäuzigkeit. Wie das Turnier gelaufen ist, sollte sich keiner wundern, wenn der Olympiasieger am Sonntag Deutschland heißt. Und wenn nicht, bleibt das Geleistete trotzdem grandios.