Köln Graf Berghe von Trips: Erster deutscher Formel-1-Star

Lesen Sie hier eine Übersicht aller Deutschen, die für Ferrari gefahren sind.

Wolfgang Graf Berghe von Trips war der erste deutsche Formel-1-Star. Von 1957 bis 1961 fuhr er bis zu seinem Tod in Monza für Ferrari. Insgesamt waren fünf Deutsche für die Italiener aktiv. Sebastian Vettel fährt aktuell für die Scuderia.

Kurt Adolff: Nicht einmal zwei Runden dauerte das Formel-1-Intermezzo

des Schwaben. Beim Großen Preis von Deutschland 1953 startete er im

Ferrari als 27. und fiel schon nach wenigen Kilometern aus.

Hans Stuck: Der Deutsch-Österreicher hatte noch weniger Glück. Der

„Bergkönig“ versuchte 1952 vergeblich, sich in Monza mit einem

Ferrari für den Großen Preis von Italien zu qualifizieren.

Wolfgang Graf Berghe von Trips: Der Adlige stand von 1957 bis 1961 in

Diensten der Scuderia. In 25 Rennen gelangen ihm zwei Siege. Als

WM-Führender verunglückte er 1961 in Monza tödlich.

Michael Schumacher: Von 1996 bis 2006 fuhr der Kerpener in 179 Rennen

für Ferrari 72 Siege ein. Der Rekord-Weltmeister führte das Team

zwischen 2000 und 2004 zu fünf Titeln in Serie - eine Bestmarke.

Sebastian Vettel: Seit 2015 fährt der Heppenheimer für die Scuderia. In bislang 202 Grand Prix feierte er 49 Siege. Mit Ferrari wartet der viermalige Weltmeister noch auf sein erstes WM-Championat.