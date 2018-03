Pyeongchang Glitzernde Vorstellung: Positives Echo auf Paralympics-Auftakt - Schaffelhuber holt erste Goldmedaille für Deutschland

Der Auftakt der Paralympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang ist im In- und Ausland für seine Symbole einer Welt ohne Vorurteile gewürdigt worden.

„Die Eröffnungsfeier der größten Winter-Paralympics wurde am Freitagabend mit einer glitzernden Vorstellung entfaltet, die eine Welt der Koexistenz verficht, in der Unterschiede angenommen und verstanden werden“, schrieb die „New York Times“.

Südkoreanischen Medien hoben ebenfalls das Konzept der künstlerisch Verantwortlichen hervor, die eine Welt ohne Vorurteile und des gegenseitigen Respekts zeigen wollten. Die Zeitung „Hankyoreh“ schrieb: „Die Eröffnungsfeier fand auf einer Bühne des menschlichen Respekts und der Emotion statt, um eine Welt zu zeigen, in der die Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben.“ Das Ganze sei von „farbenfrohen, traditionellen Vorstellungen“ untermalt worden.

„dongA.com“ sah „zahlreiche Szenen, die die Leidenschaft der Menschen mit Behinderung betonten, die ihr Leiden überwunden haben“. Die zehntägigen Spiele für Sportler mit Behinderung stehen wie schon die Olympischen Winterspiele im Februar unter dem Motto „Passion.Connected“ (Leidenschaft.Verbunden).

Auch in China, wo die Olympischen und Paralympischen Winterspiele in vier Jahren stattfinden, fand die Eröffnung ein positives Echo. „Die Paralympischen Winterspiele 2018 haben mit einer ergreifenden Eröffnungsfeier rührend begonnen – voller Leidenschaft der Athleten aus aller Welt und Harmonie zwischen traditioneller koreanischer Kultur und fortschrittlicher Technologie“, kommentierte die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.

Nach Ansicht des Chefs der chinesischen Delegation, Wang Meimei, können die Organisatoren in China aus der Veranstaltung in Südkorea lernen: „Diese Winterspiele werden nicht nur ein Test für Chinas Entwicklung des paralympischen Wintersports sein, sondern auch eine Vorbereitung und Übung für die Paralympischen Winterspiele 2022 in Peking.“ Mit 26 Sportlern hat China so viele Athleten geschickt wie nie zuvor.

Schaffelhuber holt erste Goldmedaille für Deutschland - Rothfuss jubelt über Silber

Monoskifahrerin Anna Schaffelhuber hat ihre Erfolgsserie von den Winterspielen in Sotschi 2014 auch beim ersten Start in Pyeongchang fortgesetzt und die erste Goldmedaille für Deutschland bei den Paralympics 2018 geholt. Die 25-Jährige, die vor vier Jahren in allen fünf Rennen gewonnen hatte, siegte am ersten Wettkampftag der Spiele in Südkorea in der Abfahrt.



„Ich wollte Gold in Pyeongchang und das habe ich“, sagte Schaffelhuber sichtlich glücklich und erleichtert im Ziel. Der Druck vor dem Rennen sei enorm gewesen. „Ich glaube, kein Mensch auf dieser Erde kann nachfühlen, wie ich mich heute fühle. Ich bin jetzt gelöst und kann nun wirklich von Tag zu Tag schauen.“ Rothfuss war mit ihrer Silbermedaille in der stehenden Kategorie ebenfalls „super happy“.



Schaffelhubers Teamkollegin Anna-Lena Forster (Radolfzell) und Claudia Lösch (Österreich), die als härteste Konkurrentinnen galten, stürzten am Samstag jeweils. „Das Quäntchen Glück gehört dazu“, sagte Schaffelhuber. Die Bayerin hatte am Ende mit 1:33,26 Minuten rund anderthalb Sekunden Vorsprung auf die Japanerin Momoka Muraoka. Bronze holte Laurie Stephens aus den USA.