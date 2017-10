Ski Georg Thoma gehört jetzt zum Haus der Legenden

Schwarzwälder Skilegende Georg Thoma wird bei einem Ehrenabend in Freiburg für seine Erfolge und Verdienste ausgezeichnet

Georg Thoma gilt als eines der Urgesteine des deutschen Sports. Im August feierte der Olympiasieger in der Nordischen Kombination von 1960 seinen 80. Geburtstag. Bei einem großen Ehrenabend im Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald würdigten hochrangige Vertreter des Sports die einzigartige Laufbahn des Hinterzartener Ehrenbürgers. Filmsequenzen aus seiner aktiven Zeit flimmerten über die Leinwand und erinnerten an die glanzvollen Siege, als der Winterzweikämpfer in den 1960er-Jahren als erster Mitteleuropäer in die sportliche Phalanx der Norweger einbrach. Thoma selbst zeigte an diesem kurzweiligen Abend Qualitäten eines Entertainers. In seiner ihm ureigenen Schwarzwälder Art verstand er es, die geladenen Gäste mit Geschichten und Anekdoten aus seinem Sportlerleben zu unterhalten und hatte dabei die Lacher gleich mehrfach auf seiner Seite. Mit den Präsidenten Alfons Hörmann (Deutscher Olympischer Sportbund/DOSB) und Dr. Franz Steinle (Deutscher Skiverband/DSV) hatten sich hochrangige deutsche Sportfunktionäre in Freiburg angesagt. Der Laudator Alfons Hörmann, von 2005 bis 2012 selbst an vorderster Front im DSV verantwortlich, unterstrich die Bedeutung von Thomas historischen Erfolgen für die Nordische Kombination. „Georg Thoma ist ein Mensch mit Charakter, der Begeisterung und Motivation auslöst. Du bist als der große Held nach den Skandinaviern gefeiert worden“, würdigte Hörmann die einzigartige Karriere von Thoma. Der Allgäuer zeigte sich davon überzeugt, „dass der Geist von Georg Thoma auch der heutigen Generation gut tut“. DSV-Präsident Dr. Franz Steinle überreichte dem Jubilar anlässlich der Nachfeier zum 80. Geburtstag die Aufnahmeurkunde ins „Haus der Legenden“ beim Deutschen Skiverband. Die größten Stärken von Georg Thoma sind seine Bescheidenheit und Strahlkraft. „Du bist einer der wichtigsten Markenbotschafter“, sagte Steinle bei der Ernennung.

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer überreichte den Südbadischen Sportpreis 2017 und attestierte Georg Thoma „eine hohe menschliche Komponente, bezeichnete ihn als Botschafter, der Hinterzarten und den Schwarzwald immer bestens repräsentiert habe“. Staatssekretär Volker Schebesta bezeichnete ihn als Olympiasieger, „der heute noch für viele Sportler eine Vorbild ist. Mit dem seit 1989 ausgetragenen GTP-Pokal ist der ehemalige Kombinierer als Schirmherr beim aktuellen Skinachwuchs voll präsent.

Mit Witz und Charme erinnerte Thoma bei seinen Dankesworten an den Beginn der Karriere, als der kleine Schwarzwälder Hirtebueb anno 1954 bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Onstmettingen auf der Schwäbischen Alb vor dem Wettkampf fast mitleidig belächelt wurde – danach kannte ihn die Konkurrenz. Es war die Geburtsstunde einer großartigen Karriere. Der 80-jährige fand in seiner Dankesrede kritische Worte zum Kommerz im Sport. „Es ist für mich nicht verständlich, dass man für einen Fußballspieler 100 Millionen und mehr bezahlen kann, „für mich war und ist deshalb meine Sportlerzeit die Schönste“.