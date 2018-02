Olympia Gemeinsam etwas einsam: Sandra Ringwald und Fabian Rießle als Paar bei Olympia

Die Langläuferin Sandra Ringwald und der Kombinierer Fabian Rießle stehen vor ihren ersten Wettkämpfen. Das Paar sieht sich in Südkorea nur selten, helfen können sie sich trotzdem

Sandra Ringwald hat den Nachmittag frei. Zusammen mit ihrer Kollegin Hanna Kolb besucht sie das Deutsche Haus in den Bergen. Am Morgen hat sie trainiert, ein bisschen laufen, ein bisschen Krafttraining. Das reicht. Gestern noch einmal ein Gefühl für die Strecke holen, dann kann es am Dienstag für die Langläuferin des ST Schonach-Rohardsberg losgehen. Der Sprint steht auf dem Programm (9.30 Uhr/MEZ), es ist Ringwalds Spezialdisziplin. Einen Tag länger hat Fabian Rießle Zeit. Der Nordische Kombinierer der SZ Breitnau steigt am Mittwoch (7 Uhr/MEZ) in seine Wettbewerbe ein. Er ist auch deutlich später nach Südkorea gereist als seine Lebensgefährtin. Erst am Samstagabend kamen die Kombinierer in Pyeongchang an, die Langläufer um Ringwald sind schon seit einer Woche bei den Spielen.

Am gleichen Ort, und doch getrennt. So geht es Rießle und Ringwald. Die beiden sind schon länger ein Paar, sehen sich aber selten. Das ist auch bei den Olympischen Spielen nicht anders. Mal telefonieren, mehr war in den ersten Tagen nicht möglich. Ringwald ist im Olympischen Dorf untergebracht, Rießle in einem Außenquartier. Der Grund ist einfach: Die Kapazitäten in beiden Olympischen Dörfern reichen nicht aus, so dass die deutschen Kombinierer, die Skisprungfrauen und einige alpine Skirennfahrer außerhalb untergebracht sind. Aber alles kein Problem, versichern die Athleten. Ringwald ist Neuling bei den Olympischen Spielen. Da hilft es ihr, dass ihr Freund schon die Erfahrungen aus Sotschi von vor vier Jahren hat. „Natürlich hat Fabian mir Tipps gegeben“, sagt die 27-Jährige. Er hat sie darauf vorbereitet, was sie bei Olympia erwartet. Alles ein bisschen größer, manchmal chaotischer, einfach anders als bei Weltcups oder Weltmeisterschaften. „Das sind schon sehr viele Eindrücke hier, man hat immer etwas zu schauen“, sagt Ringwald.

Darauf gilt es sich einzustellen. Nicht jeder schafft das, deshalb kommt es gerade bei Olympischen Spielen häufiger zu überraschenden Ergebnissen. Darauf darf auch Ringwald hoffen. Sie liebt den Sprint, zu den Favoritinnen aber gehört sie nicht. Die Taktik spielt im Sprint eine große Rolle, da lag sie zuletzt nicht immer richtig. Sie hat ihre Schlüsse daraus gezogen. Der Plan steht, nun geht es darum, ihn perfekt umzusetzen. Die Zeitverschiebung hat sie mittlerweile im Griff. „Ich habe mich schon in Deutschland darauf vorbereitet“, sagt sie. Sie ist immer früher aufgestanden, um sich an die Zeit in Südkorea zu gewöhnen. Fabian Rießle und die Kombinierer versuchen, die eigentlich acht Stunden Zeitunterschied auf vier zu verkürzen. Heißt: Spät ins Bett und spät aufstehen. Den Körper also nicht zu sehr zu belasten. Bereits am ersten Tag nach der Ankunft gingen der 27-Jährige und seine Kollegen zum Training auf die Schanze. Es war ein ordentlicher Auftakt.

„Bislang ist alles gut. Ich bin fit, gesund und guter Dinge“, sagt Rießle. Nun sei es wichtig, locker in den Wettkampf zu gehen. Mit welchem Ziel? „Mal sehen, was rauskommt“, sagt er. Unterstützung von seiner Freundin wird er dabei nicht haben. Sie muss sich am Mittwoch bereits auf ihren nächsten Wettkampf am Donnerstag vorbereiten. Und er kann heute wohl auch nicht bei Sandra Ringwald zuschauen, weil für ihn die Wettkampfvorbereitung ansteht. Aber telefonieren geht ja auch – auch wenn man nur wenige Kilometer getrennt ist. Und immerhin sind gestern auch Sandra Ringwalds Eltern in Südkorea angekommen. „Auch sie sind schon sehr aufgeregt“, sagt die 27-Jährige. Das Abenteuer Olympia ist auch für sie Neuland.