Fußball Gelingt der fünfte Streich?

SC Freiburg trifft in der Fußball-Bundesliga am Sonntag auf den FC Bayern. Die Hoffnungen der Breisgauer liegen auf Stürmer Nils Petersen

Beim SC Freiburg haben sie eine Neuerung im Onlineshop eingeführt. Wer mag, kann sich durch ein Dialekt-Menü klicken, bevor er sich ein Trikot oder ein Quietsche-Entchen kauft. „Miteme Klick uf d badisch Flagg im Online-Fanshop kinne alle SC-Ahänger vun jetz aa Trikots, Stutze, Schals ganz kommod im Dialekt iikaufe“, heißt es seit Kurzem auf der Homepage.

Nun kann man davon ausgehen, dass man dem allenfalls mit einem leichten Thüringer Akzent sprechenden Stürmer Nils Petersen erst mal erklären musste, was gemeint ist, wenn ihm „viel Fraid bim Gruschtle in de Shops“ gewünscht wird. Für Außer-Badische: „Gruschtle“ kann man behelfsmäßig mit „Herumstöbern“ übersetzen. Doch dass sein Trikot mit der Rückennummer 18 dort das meistverkaufte ist, das weiß er auch ohne Dolmetscher. Dass Petersen, der in der Saison 2011/2012 auch mal zwei Tore für die Bayern schoss, vergangene Woche seinen bis 2019 datierten Vertrag verlängert hat, ist also eine hocherfreuliche Nachricht für den Sportclub. Der Mann, der nach eigener Aussage in Freiburg „mit einem Lächeln auf den Lippen zum Training geht“, hat sich einen regelrechten Heldenstatus erarbeitet, seit er 2015 aus Bremen kam.

Das liegt nicht nur an seiner sensationellen Torquote von 61 Treffern in 106 Pflichtspielen, sondern auch an seinem Wesen. Petersen ist ein allürenfreier Mensch mit hoher sozialer Intelligenz und sicher auch deshalb zusammen mit Nicolas Höfler und Julian Schuster mannschaftsintern einer der verlängerten Arme des Trainers. „Ich kann mir tausende Worte sparen, wenn ich mit jungen Spielern spreche“, sagt Trainer Christian Streich: „Ich kann einfach sagen: Rede mal mit dem Nils.“ Auch dank seiner zwölf Treffer – kein deutscher Spieler trifft häufiger – hat der SC zwölf Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Von den letzten zwölf Spielen ging nur eines verloren.

Dementsprechend gelassen gibt man sich beim SC vor dem Spiel gegen die Bayern morgen (15.30 Uhr). Gegen den Rekordmeister, mit dessen Trainer Jupp Heynckes Streich ein prima Verhältnis pflegt, rechnet man sich hingegen nicht übermäßig viel aus: „Aber immerhin hast du nicht die wahnsinnige Erwartungshaltung“, sagt Streich. „In den letzten Jahren haben wir zu Hause meist gut gegen sie ausgesehen. Wir wollen ihnen unsere schmalere Stirn bieten.“ Allerdings wissen auch die Freiburger Verantwortlichen, dass der derzeitige Tabellenplatz die vorhandenen Defizite im Kader in ein gnädiges Licht rückt. Spielerisch ist Freiburg weit entfernt vom Niveau vergangener Jahre, in Hoffenheim hatte man eine einzige Torchance, die reichte für ein 1:1. „Wir wollen möglichst schnell wieder besseren Fußball spielen“, sagt Sport-Geschäftsführer Jochen Saier, der aber auch auf die Verletztenliste verweist, die einige technisch gute Spieler wie Yoric Ravet umfasst, der in Hoffenheim erstmals wieder zu einem Kurzeinsatz kam. Ein weiteres Problem neben der spielerischen Armut ist die Chancenverwertung – außer Petersen trifft kaum mal ein Offensivspieler. Marco Terrazzino hat in bislang 20 Einsätzen kein Tor geschossen, auch Tim Kleindienst und Lukas Höler gingen bislang leer aus. Gegen die Bayern dürfte Petersen übrigens doppelt motiviert sein: In dem einen Jahr in München kam er über neun meist recht kurze Einsätze nicht hinaus.

Freiburgs vier Siege gegen die Bayern

Die Freiburger Fußball-Fans bejubelten bereits vier Mal einen Sieg im eigenen Stadion gegen Bayern München: