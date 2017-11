Sport Gehirnerschütterungen im Sport: Diese Sportler erlebten schon einen Blackout

Christoph Kramer: Ein Check gegen den Kopf setzte den Fußball-Nationalspieler im WM-Finale 2014 gegen Argentinien außer Gefecht. Direkt nach dem Spiel hatte er verkündet, sich nicht an die erste Halbzeit erinnern zu können. Kurz nach seinem Blackout hatte er sogar Schiedsrichter Nicola Rizzoli gefragt, ob das hier eigentlich das WM-Finale sei. Die Information sei wichtig für ihn. Rizzoli verständigte daraufhin den deutschen Kapitän Bastian Schweinsteiger, Kramer wurde ausgewechselt. Bei der Siegerehrung nach dem 1:0-Sieg war er aber wieder vorbei.



Simon Ammann: Der Schweizer Skispringer stürzte 2015 während der Vierschanzentournee in Bischofshofen und zog sich eine schwere Gehirnerschütterung zu. Er war bei der Landung aufs Gesicht gestürzt und kurzzeitig bewusstlos.



Eric Lindros: Der heute 44-Jährige war in den 1990er-Jahren der größte Eishockeyspieler Kanadas, vielleicht sogar der Welt. Dann allerdings erlitt er eine Gehirnerschütterung nach der anderen. 2007 beendete er seine Karriere nach offiziell acht Gehirnerschütterungen. Auch der aktuelle NHL-Superstar Sidney Crosby erlitt schon mehrere Gehirnerschütterungen. 2011 war er mehr als ein Jahr außer Gefecht.



Shannon Briggs: Der Boxer wurde 2010 von Vitali Klitschko mächtig verprügelt – mit schlimmen Konsequenzen: Nach dem Kampf kam der US-Amerikaner ins Krankenhaus und dort auf die Intensivstation. Er war bei der Abgabe seiner Dopingprobe zusammengebrochen. Die mächtigen Schläge Klitschkos hatten bei ihm für eine schwere Gehirnerschütterung gesorgt, zudem hatte er Frakturen unter beiden Augen.