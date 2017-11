Sport Fußballtrainer mit ungewisser Zukunft: Wenn nur die Zuschauerrolle bleibt

Viele Fußballtrainer nutzen ihre Chance nicht. Doch das Bundesliga-Geschäft verzeiht keine Fehler.

Mit großem Namen geht im Fußball kaum jemand verloren. Lothar Matthäus beispielsweise wird wohl kein Bundesliga-Trainer mehr, bleibt dem Sport aber seit Jahren wie etliche andere als TV-Experte erhalten. Selbst Mario Basler ist noch im Geschäft und hat seit Kurzem wieder eine Trainerstelle. Er arbeitet jetzt für den Hessenligisten Rot-Weiss Frankfurt. Weder Matthäus noch Basler haben als Coach aber je eine Chance im Oberhaus bekommen. Andere, wie Valérien Ismaël, haben sie nicht genutzt.

Dabei galt der Franzose noch vor genau einem Jahr als großer Hoffnungsträger des VfL Wolfsburg. Als Nachfolger von Dieter Hecking übernahm der 42-Jährige am 6. November 2016 die erste Mannschaft. Die Geschichte danach ist schnell erzählt. Die Ergebnisse stimmten nicht, Ismaël wurde Ende Februar bereits wieder beurlaubt. Allein an ihm lag es nicht: Die Niedersachsen mussten dennoch in die Relegation und warten in der laufenden Saison noch immer auf den zweiten Saisonsieg, auch unter den neuen Trainern wurde es nicht unbedingt besser. Was aber von Ismaël in Erinnerung bleibt, ist seine Bilanz: wenige Siege, viele Niederlagen, nur wenige Monate im Amt. Im Fußball wird nichts vergessen. „Es geht nur um Ergebnisse“, sagt er. Das Geschäft verzeiht keine Fehler.

Ismaël klingt nicht wehmütig, er kennt das Geschäft. Etliche Jahre spielte der Innenverteidiger für Werder Bremen und den FC Bayern in der Bundesliga. Er wurde je zwei Mal Deutscher Meister und Pokalsieger. Seitdem sei „alles etwas zu schnelllebig geworden“, sagt er heute. „Man sieht das doch auch an Peter Bosz von Borussia Dortmund. Der wurde am Anfang der Saison hochgejubelt und steht jetzt auf einmal infrage.“ Doch selbst falls der Niederländer beim BVB scheitert, dürfte er für andere Bundesligisten noch interessant sein.

Auf dem Abstellgleis

Die Situation von Ismaël ist anders – aber nicht besonders. Allein in Deutschland geht es etlichen Fußballlehrern so wie dem Franzosen. Wer seine Chance in der Bundesliga nicht auf Anhieb nutzt, gerät hierzulande schnell aufs Abstiegsgleis. Joe Zinnbauer war 2014 beispielsweise mal einer der vielen Trainer des Hamburger SV. Doch die Ergebnisse stimmten nicht, Anfang 2015 wurde er wieder zum Coach der zweiten Mannschaft degradiert. Dass Zinnbauer nochmal in der Bundesliga trainieren wird, ist ziemlich unwahrscheinlich. Auch ein Alexander Zorniger etwa dürfte es nach seinem Aus beim VfB Stuttgart 2015 in der Bundesliga schwer haben, er trainiert momentan Bröndby IF in Dänemark.

Das Geschäft ist brutal. Selbst altgediente Trainer wie Armin Veh geraten angesichts aufkommender Talente wie Julian Nagelsmann oder Domenico Tedesco immer mehr in Vergessenheit. „So leicht wie heute, Bundesliga-Trainer zu werden, war es noch nie“, sagte der 56-Jährige schon vor einiger Zeit. Er habe zwar auch im Alter von 29 Jahren als Trainer angefangen. „Aber ich musste schon dreimal Meister werden und aufsteigen, bis ich dann eine Chance bekommen hab’ in der Bundesliga.“Seit dem Ende seiner zweiten Amtszeit bei Eintracht Frankfurt im März 2016 ist Veh ohne Trainerjob, zuvor war er auch beim VfB Stuttgart gescheitert. Noch 2007 war er mit den Stuttgartern deutscher Meister geworden.

Dabei hatte die Liga jahrzehntelang auf bekannte Namen wie Armin Veh, Bruno Labbadia oder Mirko Slomka gesetzt. Quereinsteiger schafften selten den Sprung in die Eliteliga. Seit es in den Clubs die Leistungszentren und damit neben gut ausgebildeten Spielern auch gut ausgebildete Trainer gibt, ist das anders. Viele Chancen bekommen aber auch die Neuen nicht. Im Vergleich zu Ismaël oder Zinnbauer nutzen Nagelsmann oder Tedesco sie aber gerade. (dpa)

Fußball-Trainer mit ungewisser Zukunft:



Armin Veh im Interview über seine Pläne, junge Trainer und Jupp Heynckes

Seit seinem letzten Engagement in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt ist Armin Veh Fußball-Experte beim Privatsender Sky. Und alle seine Fans warten auf sein nächstes Engagement an der Seitenlinie eines deutschen Renommierclubs. Ein Gespräch über Fußball, Trainer-Vorbilder, Freizeit und die Zukunft.



Hallo Herr Veh, wie ist das werte Befinden?

Armin Veh: Wunderbar, es geht mir gut.



Viele hatten Sie längst wieder im Trainergeschäft erwartet?

Veh: Das ist die häufigste Frage, die mir gestellt wird. Und ich mag sie irgendwie gar nicht mehr beantworten. Ich habe stets gesagt, ich bin nicht auf der Suche. Ich habe natürlich Interesse, wieder auf die Trainerbank zurückzukehren, aber dazu muss es zu 100 Prozent passen. Wenn es irgendwann passt, überlege ich es mir ernsthaft.



Sie haben ja einmal gesagt, dass Ihnen das Verständnis dafür fehlt, dass offenbar nur noch junge Trainer in der Bundesliga gefragt sind?

Veh: Das habe ich nicht gesagt. Es ging um den Vergleich zwischen jungen und erfahrenen Trainern und dass es offenbar keine Hindernis ist, trotz des Abstiegs aus der dritten Liga als Trainer in die Bundesliga aufzusteigen. Ich glaube schon, dass man Erfahrung braucht, wenn man in der Bundesliga erfolgreich sein will.



Da dürfte es Sie gefreut haben, dass der FC Bayern auf Jupp Heynckes zurückgreift?

Veh: Ist es nicht lustig, dass ein solcher Verein in keiner ganz einfachen Situation ausgerechnet auf einen Trainer zurückgreift, der vor allem für Erfahrung steht?



Sie sind ein Bewunderer von Jupp Heynckes.

Veh: Ich verdanke Jupp Heynckes sehr, sehr viel, er hat mich als Spieler aus Augsburg zu Borussia Mönchengladbach geholt. Ich habe mich sehr gefreut, dass er zum FC Bayern zurückkehrt. Heynckes ist ein großartiger Trainer, ein großartiger Mensch, ein Mann mit Charisma.



Jupp Heynckes ist in jeder Hinsicht eine absolute Bereicherung für die Bundesliga. Aber der FC Bayern ist auch in der Bundesliga kein Selbstläufer mehr.

Veh: Das ist richtig, aber Jupp Heynckes weiß das. Die Mannschaft hat nicht mehr die Qualität, die sie hatte, als Heynckes zuletzt nach München gegangen ist. Die Aufgabe aktuell ist ungleich schwerer.



Was haben Sie gedacht, als Neymar für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt ist?

Veh: Ich habe schon vor Jahren vorausgesagt, dass die Transfersummen im Profifußball steigen werden. Insofern überrascht mich das nicht. Dass es solche Dimensionen erreichen wird, ist dann aber schon bemerkenswert. Ob das alles angemessen ist, ich weiß es nicht. Aber dieses Geld ist offensichtlich im Markt. Und wenn das jemand investieren kann und will, was soll ihn daran hindern?



Vielleicht moralische Bedenken?

Veh: Was heißt schon moralisch? Mit der Moral ist das im Fußball so eine Sache. Wo fängt die im Fußball an und wo hört sie auf? Niemand nimmt einem anderen Geld weg, das Geld tut niemand weh. Die Dinge sind im Fußball, wie sie sind.



Zu diesen Dingen zählt inzwischen auch der Videobeweis. Wie beurteilen Sie das?

Veh: Ich begrüße den Videobeweis, weil er ganz ohne Zweifel für mehr Gerechtigkeit im Fußball sorgt. Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass wir uns in der Testphase befinden, es braucht Zeit, bis sich alles eingespielt hat. Da muss man auch einmal ein wenig Geduld mitbringen. Selbst im Fußball.



Was kann man in dieser Testphase aktuell verbessern?

Veh: Ich finde, man sollte die Zuschauer mitnehmen. Die Szenen, die man in Köln kontrolliert, sollten auch die Zuschauer auf der Videoleinwand sehen und beurteilen können. Ich glaube, dass das die Diskussion merklich beruhigen würde. Ich finde, man sollte die Menschen damit im Stadion nicht allein lassen.



Wie sind Ihre Pläne?

Veh: Pläne? Haben wir darüber nicht schon gesprochen? Ich bin ein Mensch, dem niemals langweilig wird. Ich habe immer etwas zu tun. Nochmals, danke der Nachfrage, aber Sorgen muss sich niemand machen.

Fragen: Christoph Fischer (Reutlinger General-Anzeiger)