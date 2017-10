Überlingen Frist für Sanierung und Ausbau der Kellerwerft im Überlinger Strandweg läuft noch bis Jahresende

Der Förderverein FYÜ ist zuversichtlich, mit dem Ausbau der "Gläsernen Werft" noch im Winter beginnen zu können. Offensichtlich lag der Stadt 2014 ein alternatives Konzept vor, das dem Gemeinderat aber nicht zur Abstimmung gestellt wurde.

Dem SÜDKURIER liegen Aussagen einer Investorin vor, die der Stadt 2014 ein ähnliches Konzept vorgestellt habe, im Gemeinderat aber nicht gehört wurde. Bürgermeister Matthias Längin reagierte auf die Presseanfrage, ob er bestätigen könne, dass ihm und OB Becker 2014 ein alternatives Konzept vorgestellt wurde, und, falls ja, warum es im Gemeinderat nicht vorgestellt wurde. Er schrieb vergangene Woche in einer Mail: "Ich sehe mich leider außerstande, Ihre Frage zu beantworten zu einem Sachverhalt, der drei Jahre zurückliegt. Es gibt in der Sache eine Beschlusslage des Gemeinderates und ich habe wirklich nicht die Zeit, hier eine historische Recherche anzustellen."

Zu den aktuellen Geschehnissen: Die Stadt räumt dem Förderverein Yachtsport in Überlingen (FYÜ) eine Fristverlängerung bis Jahresende ein. Dann muss der Verein für sich geklärt haben, ob er die Kellerwerft saniert, beziehungsweise in der Lage dazu ist. Der Gemeinderat hatte dem eigens für das Projekt "Gläserne Werft" gegründeten FYÜ im März 2015 den Zuschlag erteilt, eine Bautätigkeit ist bislang nicht erkennbar.

Eigentlich endete die Frist zur Eintragung ins Grundbuch für den FYÜ im September. Wie Oberbürgermeister Jan Zeitler in der Septembersitzung des Gemeinderats mitteilte, habe er die Frist verlängert und "als endgültig letztes Datum" das Jahresende 2017 benannt. Vereinsvertreter hätten ihn darum gebeten und in Aussicht gestellt, dass die Finanzierung bis dahin steht. Deren Bank habe eine Bürgschaft verlangt. Es gehe darum, einen tragfähigen Verein mit mindestens 60 Mitgliedern vorzuweisen. "Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir etwas möglich machen und es nicht verhindern", begründete Zeitler gegenüber dem Gemeinderat die Fristverlängerung.

"Wir arbeiten mit Hochdruck an diesem Projekt", teilte FYÜ-Vorsitzender Niklaus Waser gestern gegenüber dem SÜDKURIER mit. "Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen wie Baugenehmigung, wasserrechtliche Genehmigung für die Sanierung der Slipanlage der Werft, und so weiter liegen mittlerweile vor." Auf dieser Basis könne jetzt die Finanzierung bis Ende des Jahres unter Dach und Fach gebracht werden. Beginn der Bautätigkeit sei für den Winter geplant.

Es gab laut eigenen Aussagen einer privaten Initiative nicht nur vom FYÜ Interesse an der Sanierung der Kellerwerft. Katharina Finzinger sagte gegenüber dem SÜDKURIER, dass sie, beziehungsweise eine Projektpartnerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, der damaligen Oberbürgermeisterin sowie Baubürgermeister Matthias Längin bereits 2014 ein Konzept vorgestellt haben und mehrfach um Rückmeldung gebeten hätten. Das vom Gemeinderat genehmigte Projekt des FYÜ ähnle ihrem eigenen. Geplant war: Erhalt der historischen Gebäudeansicht; Aufenthalts- und Lagerräume für Taucher in Kooperation mit dem Badischen Tauchsportverband; eine Gastronomie. Die Finanzierung sei bereits gesichert gewesen, ein Gastronomiepächter gefunden. Man habe sich dann gewundert, so Finzinger, dass 2015 nur das Konzept FYÜ im Gemeinderat zur Abstimmung gestellt wurde und ihr Projekt nicht, man ließ den Vorgang aber auf sich beruhen. "Wir wollten nicht in einen Wettstreit eintreten, uns ging es vor allem darum, die Grundsubstanz des Hauses zu erhalten, die mittlerweile aber weiter gelitten hat." Sollte der FYÜ scheitern, wären sie bereit, ihre Pläne wieder aus der Schublade zu holen.

Die Kellerwerft

Sie wurde 1912 von der Bootsbauanstalt Dieckmann auf einem von der Stadt gepachteten Grundstück gebaut und nach einem Brand 1913 neu erreichtet. Wie sich den Akten im Stadtarchiv entnehmen lässt, wanderte Dieckmann nach Amerika aus und übergab die Werft 1924 an Bootsbaumeister Edwin Keller.

Der Förderverein FYÜ wurde mit dem Ziel gegründet, die Werft als "Gläserne Werft" für die Sanierung klassischer Yachten, ein Vereinsheim, öffentliche Toiletten und Umkleiden auszubauen. FYÜ-Vorsitzender ist Niklaus Waser, Raimund Wilhelmi ist Schriftführer, Heinrich Besserer Schatzmeister.

