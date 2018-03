Villingen-Schwenningen Freude über Eishockey-Silber: Yannic Seidenbergs Familie fieberte vor dem Bildschirm mit

Große Begeisterung bei der Familie Seidenberg aus Villingen-Schwenningen. Bruder Dennis fieberte in New York mit.

Detlef Seidenberg ist nervenaufreibende Eishockey-Spiele gewohnt. Doch die olympischen Tage in Pyeongchang hatten auch für den Vater von Yannic Seidenberg etwas ganz Besonderes. „Was da ablief, ist der absolute Wahnsinn. Sensationell“, freut sich der 66-Jährige aus Villingen-Schwenningen. Dabei mischen sich bei ihm Euphorie und Stolz nach dem Olympia-Erfolg seines Sohnes.

Die knappe Final-Niederlage trübt die Freude kein bisschen. „Das ist eine Silbermedaille, die golden glänzt“, sagt der Physiotherapeut strahlend.

Seit dem Einzug der deutschen Mannschaft ins Viertelfinale stand das Telefon von Detlef Seidenberg nicht mehr still. „Anrufe, SMS, Whatsapp und E-Mail. Verrückt, was die vergangenen Tage los war.“ Der wichtigste Anruf kam am Sonntagfrüh. Schon wenige Minuten nach der Final-Entscheidung meldete sich sein Sohn aus Südkorea. „Yannic ist rundum glücklich über die Silbermedaille. Er meinte: Es ist einfach nur schön.“

Dennis Seidenberg verfolgt Finale in New York

Genauso begeistert wie Detlef und Yannic ist auch Dennis Seidenberg. „Dennis hat sich für seinen Bruder sehr gefreut“, verrät der Vater, dessen Söhne ihre Eishockey-Karriere in Schwenningen starteten und beide Historisches erreicht haben. „Es ist grandios, dass nun jeder auf einen unvergesslichen Erfolg zurückblicken kann“, sagt der glückliche Vater.

Dennis Seidenberg gewann 2011 mit den Boston Bruins in der nordamerikanischen NHL den Stanley-Cup, die wertvollste Trophäe für Eishockey-Vereinsmannschaften. Der 36-jährige Verteidiger war in Südkorea nur deshalb nicht dabei, weil die NHL-Klubs ihre Spieler für die Olympischen Spiele nicht freistellten.

Auch Dennis Seidenberg verfolgte das Endspiel. Gemeinsam mit seinen Mitspielern von den New York Islanders saß er in der Stadion-Gaststätte des Vereins vor dem Fernseher. Dass Vater Detlef im Schwarzwald und Bruder Dennis in Brooklyn die nervenaufreibenden Final-Minuten mit Yannic Seidenberg eifrig mitfieberten, versteht sich von selbst. „Das war brutal spannend. Fast nicht zum Aushalten“, sagt Detlef und bedauert zugleich, dass er in Pyeongchang nicht dabei sein konnte.

„Ich hatte es vor. Leider ging es beruflich nicht. Das ist schade.“ Auf jeden Fall kann Detlef Seidenberg mächtig stolz sein. Nach einem Stanley-Cup-Sieger hat er nun auch noch einen Olympia-Helden in der Familie. Wer kann das schon von sich sagen?