Fußball Freiburgs Problem mit dem Torschuss

Außer Nils Petersen trifft kein Freiburger Stürmer. Bei der 1:2-Niederlage in Hannover hätte Tim Kleindienst zum 1:0 treffen können. Nein, müssen!

Man hat Christian Streich schon lange nicht mehr so traurig dreinblicken sehen wie am Samstag, nach der 1:2-Niederlage bei Hannover 96. Als sein Kollege André Breitenreiter das Spiel analysierte, schaute Freiburgs Trainer starr vor sich auf den Tisch, nachdem er selbst nur ungewöhnlich kurz auf die Partie eingegangen war. Was Streich so gründlich die Laune verdorben hatte, war dabei weniger das nackte Ergebnis als die Art und Weise wie es zustande gekommen war. In der ersten Halbzeit war sein Team nämlich gegen die alles andere als glanzvollen Gastgeber überhaupt nicht im Spiel gewesen und hatte viel zu viele Bälle sofort wieder verloren. Erst als es nach den Toren von Waldemar Anton (28.) und Felix Klaus (54.) schon 2:0 für Hannover stand, erhöhte Freiburg ein bisschen das Tempo und erspielte sich jetzt auch optische Vorteile. Doch zu mehr als dem späten 1:2-Anschlusstreffer durch Manuel Gulde (88.) reichte es eben nicht mehr.

Ein Unentschieden hätte der Sportclub allerdings an diesem Samstag auch nicht verdient gehabt. So sah es zumindest Alexander Schwolow: „Das war heute nicht der SC, den wir kennen“, sagte Freiburgs Torhüter. „Wir haben ja erst nach dem 0:2 mal angefangen Fußball zu spielen.“

Dabei hatte sich die Schlüsselszene des Spiels schon in der 23. Minute ereignet, als Tim Kleindienst frei auf Philipp Tschauner zulief. Doch anstatt den Ball über den 96-Keeper zu lupfen oder einen Beinschuss zu probieren, schoss er den Torwart an, im Nachschuss traf Lucas Höler ebenfalls den Keeper. Nicht nur für Streich war das die Szene, die das Spiel in die falsche Richtung lenkte. „Wir hatten wieder eine ganz große Chance, in Führung zu gehen“, seufzte Streich. „Aber wir haben offenbar im Moment nicht die Qualität, um zu verhindern, dass wir immer wieder einem Rückstand hinterherlaufen müssen.“ Es müsse „auch mal jemand anders treffen als Nils Petersen.“ Der Name Kleindienst fiel nicht, auch nicht der von dessen Offensivkollegen Höler. Doch dass die beiden – wie auch die Mittelfeldspieler – für Streichs Geschmack zu viele Chancen brauchen, um zu treffen ist kein Geheimnis.

Tatsächlich war das Spiel in Niedersachsens Hauptstadt eines, bei dem das Murmeltier grüßte – und zwar gleich dreimal an einem Tag. In dieser an sich erfreulichen Freiburger Saison gibt es ja drei Konstanten, mit denen sich der SC das Leben schwer macht. Und alle drei schlugen auch in Hannover wieder durch. Zum Ersten spielt der SC auswärts stets schlechter als zu Hause, zum Zweiten wäre die schlechte Chancenverwertung zu nennen. Und zum Dritten – und das fuchst den Trainer am meisten – muss der SC auswärts ständig einem Rückstand hinterherlaufen. Sage und schreibe neun Mal in Folge lag der Sportclub nun schon bei einem Pflichtspiel in der Fremde zurück. Mal gelang eine Aufholjagd wie in Köln oder Dortmund, mal nicht wie nun in Hannover.

Aber immer hat das Team das Rückgrat gezeigt, das es braucht, um ein Spiel zu drehen. Diese Freiburger Mannschaft ist im Gegensatz zu jener, die vor zweidreiviertel Jahren an gleicher Stelle in die Zweite Liga abstieg, intakt. Oder wie Streich am Samstag sagte, „charakterlich einwandfrei“.

Zusammen mit der Heimstärke, der Treffsicherheit von Petersen (zehn Saisontreffer) und der Talfahrt der Konkurrenz aus Köln, Hamburg oder Mainz könnte das dieses Jahr zum Klassenerhalt reichen. Auch wenn der notorische Skeptiker Streich das am Samstag nun wirklich nicht hören wollte. Er hat ja schon vor Wochen prognostiziert, dass der Sportclub trotz der ganzen Komplimente der letzten Wochen bis zuletzt im Abstiegskampf stecken wird.

Nach dem Hannover-Spiel sah sich der Sportclub-Trainer bestätigt und mahnte deshalb erneut zu höchster Wachsamkeit: „Das ist gerade eine ganz trügerische Situation.“

Die Spieldaten

2:1