Freiburgs Fußballer in Nöten: Die Spielernoten gegen den VfB - mit Videokommentar aus dem Freiburger Stadion

Im Casino hätte es geheißen: Nichts geht mehr! 45 desolate und 45 durchschnittliche Minuten genügten dem SC Freiburg natürlich nicht, um gegen den VfB Stuttgart zu bestehen. Nach dem 1:2 steckt man erst recht im Abstiegskampf. Die Freiburger Spielernoten von Ralf und Pascal Mittmann – wegen des honorablen Einsatzes 0,5 besser als eigentlich verdient.

Alexander Schwolow: Zuletzt starker Rückhalt für seine Mannschaft, erlebte der Sportclub-Keeper gegen Stuttgart einen gebrauchten Abend. Beim 0:1 nach vier Minuten blieb Schwolow zu lange auf der Linie kleben. 35 Meter flog der Ball durch die Luft, ehe ihn am Fünfmeterraum Mario Gomez per Kopf ins Tor beförderte – mitten im Hoheitsgebiet des Torwarts. Und auch beim 1:2 sah Schwolow nicht gut aus – da durfte wiederum Gomez sogar aus nur noch drei Metern ans Werk. – Note: 4

Lukas Kübler: Blieb deutlich unter seinen Möglichkeiten. Defensiv immer wieder wacklig, offensiv gleich null. Gehört auch mit Sicherheit zu jenen Spielern, die Trainer Streich meinte, als er davon sprach, dass angesichts der harten Saison inzwischen etliche auf dem Zahnfleisch gehen. Nach 76 Minuten mit Krämpfen ausgewechselt. – Note: 4

Manuel Gulde: Zuletzt in bestechender Form, stark gegen die Bayern und überragend in Berlin. Doch gegen Stuttgart reihte auch er sich ein in die Gilde jener Freiburger Akteure, die einfach nicht ihr Leistungsvermögen erreichten. Mehrfach nicht im Bilde, beim 1:2 war Gomez wacher und schneller als Gulde. – Note: 4

Caglar Söyüncü: Fahrig, mal gegen Gomez, mal gegen Ginczek, aber nie überzeugend. Gemessen an seiner Ausstrahlung an guten Tagen diesmal ein Schatten seiner selbst. – Note: 4

Christian Günter: Hatte auf der linken Außenbahn so seine Probleme, wenn beim VfB Außenverteidiger Andreas Beck aufrückte. Der war es auch, der ungestört die Flanke schlagen durfte, die Gomez zum Siegtor nutzte. Nach vorne sah man wieder einige Aktionen des Tennenbronners, die aber über den Status „Versuch“ nicht hinauskamen. – Note: 4

Robin Koch: Legte nach 13 Minuten mit einem kapitalen Fehlpass Gomez die Chance zum frühen 2:0 für Stuttgart auf und hatte Glück, dass der VfB-Stürmer an SC-Torwart Schwolow scheiterte. Muss allmählich der kräfteraubenden Saison Tribut zollen. – Note: 4

Nicolas Höfler: Er war der einzige Freiburger, der immer auf der Höhe des Geschehens war. Ballsicher, lauffreudig, Anspielstation Nummer eins im roten Dress. Bereitete mit einem perfekt gespielten Pass Petersens Tor zum 1:1 vor. Während andere schwächeln, ist der Chicco in Form. – Note: 2

Der Kommentar zum Spiel von Ralf Mittmann Derbyzeit am Freitagabend in Freiburg. Der VfB Stuttgart war die bessere Mannschaft und hat beim SC Freiburg mit 2:1 gewonnen. Ralf Mittmann, unser Mann vor Ort, hat das Geschehen zusammengefasst.

Lucas Höler: Spielte 45 Minuten mit, hatte aber wieder einmal kaum Bindung zum freilich fahrigen Spiel seiner Kollegen. Musste zurecht zur Halbzeit rauf. – Note: 4,5

Janik Haberer: Auch er gehört zu den Zahnfleischläufern. Das kann nach den vielen, vielen Kilometern, die Haberer in diesem Spieljahr abgespult hat, kaum verwundern. Das ist eine echte Herausforderung für das Freiburger Trainerteam: Wie kriegen wir den Jannik wieder flott für den Endspurt? Ein frischer Haberer wird dringend gebraucht. – Note: 4

Marco Terrazzino: Von Anfang an fehlerhaft, ohne Ballsicherheit, nervös, ungenau und ohne Bindung zu den Mannschaftskameraden. Keine Empfehlung für einen weiteren Startelfeinsatz. – Note: 4,5

Nils Petersen: Lief, rackerte, feuerte die Kollegen an und lieferte sich aus gutem Grund sogar ein verbales Duell mit Schiri Brand, das der humorlos mit der Gelben Karte beendete – Petersen, ein echter Kapitän! Bekam eine Torchance aufgelegt von Nicolas Höfler und nutzte diese mit einem tollen Heber zum zwischenzeitlichen 1:1 – Petersen, ein echter Mittelstürmer! Pech, dass das Traumtor nicht wenigstens zu einem Punkt reichte. – Note: 2

Florian Kath: Ersetzte in der zweiten Halbzeit den enttäuschenden Höler. Sieht oft quirlig aus, nur kommt zu wenig dabei herum. Sollte sich im Zweikampf Mann gegen Mann mal ein bisschen mehr zutrauen, mehr als schiefgehen kann es ja nicht. – Note: 3,5

Pascal Stenzel: Kam nach 76 Minuten für Kübler und hatte auf der rechten Seite etliche Ballkontakte. Wäre vielleicht von Anfang an die bessere Variante gewesen. – keine Benotung.

Tim Kleindienst: Kam kurz vor Schluss noch für Terrazzino, hatte aber keine Chance mehr, sich auszuzeichnen. – keine Benotung.